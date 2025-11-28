LA NACION

Wall St sube, operaciones de futuros se reanudan tras interrupción en CME que provoca apagón global

Wall St sube, operaciones de futuros se reanudan tras interrupción en CME que provoca apagón global
Wall St sube, operaciones de futuros se reanudan tras interrupción en CME que provoca apagón global

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

28 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el viernes, mientras que el comercio de futuros volvía a la vida después de una interrupción de CME Group que congeló temporalmente contratos de divisas, materias primas y acciones en todo el mundo.

* A las 16:08 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 280,43 puntos, o un 0,59%, a 47.707,55 unidades; el índice S&P 500 ganaba 29,42 puntos, o un 0,43%, a 6.842,03 unidades; y el Nasdaq Composite subía 107,06 puntos, o un 0,46%, a 23.321,75 unidades.

* CME dijo que todos sus mercados estaban abiertos y operando. La interrupción se informó por primera vez en su sitio web a las 02:40 GMT del viernes (21:40 del jueves hora del este en Estados Unidos) y CME dijo que se debía a un problema de refrigeración en sus centros de datos CyrusOne.

* Todos los subsectores del S&P 500 cotizaban en verde, salvo el sanitario. El sector de servicios de comunicaciones superaba a los demás, impulsado por una subida del 1% de Alphabet.

* Los volúmenes de negocios en la sesión serían reducidos tras la festividad de Acción de Gracias. Los mercados cerrarán a las 13:00 hora del este (18:00 GMT).

* Esta semana también se ha dado el inicio a la temporada de compras navideñas, que comienza con el jueves de Acción de Gracias, el Black Friday y el Cyber Monday, días cruciales de ventas para los grandes minoristas.

* Se espera que las ventas en línea solo el jueves aumenten un 6% con respecto al año pasado y alcancen los 8.600 millones de dólares, según datos de Salesforce, ya que los minoristas ofrecen grandes descuentos para atraer a los compradores en medio de los problemas arancelarios y una serie de despidos corporativos.

* El gigante minorista Walmart subía un 0,6%, mientras que Amazon.com ganaba un 1%. Otras empresas relacionadas con el consumo como Coty avanzaba un 0,8%, mientras que Lululemon trepaba un 1,7%.

* Los operadores se esforzaban por calibrar el próximo movimiento de política monetaria de la Reserva Federal, mientras hacían balance de un aluvión de datos gubernamentales retrasados y de opiniones contradictorias de los responsables a cargo de la política sobre las tasas de interés.

* Sin embargo, los comentarios a favor de una política monetaria expansiva de algunos influyentes funcionarios de la Fed en las últimas semanas llevaron las apuestas a favor de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre al 84,7%, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* El S&P 500 va rumbo a registrar su mayor caída mensual desde abril, y el Nasdaq, la mayor desde marzo. El Dow, sin embargo, se encamina a unas modestas ganancias mensuales. (Reporte de Johann M Cherian, Shashwat Chauhan, Purvi Agarwal y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

