Wall St sube, operaciones de futuros se reanudan tras interrupción en CME que provoca apagón global

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

28 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el viernes, mientras que el comercio de futuros volvía a la vida después de una interrupción de CME Group que congeló temporalmente contratos de divisas, materias primas y acciones en todo el mundo.

* A las 16:08 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 280,43 puntos, o un 0,59%, a 47.707,55 unidades; el índice S&P 500 ganaba 29,42 puntos, o un 0,43%, a 6.842,03 unidades; y el Nasdaq Composite subía 107,06 puntos, o un 0,46%, a 23.321,75 unidades.

* CME dijo que todos sus mercados estaban abiertos y operando. La interrupción se informó por primera vez en su sitio web a las 02:40 GMT del viernes (21:40 del jueves hora del este en Estados Unidos) y CME dijo que se debía a un problema de refrigeración en sus centros de datos CyrusOne.

* Todos los subsectores del S&P 500 cotizaban en verde, salvo el sanitario. El sector de servicios de comunicaciones superaba a los demás, impulsado por una subida del 1% de Alphabet.

* Los volúmenes de negocios en la sesión serían reducidos tras la festividad de Acción de Gracias. Los mercados cerrarán a las 13:00 hora del este (18:00 GMT).

* Esta semana también se ha dado el inicio a la temporada de compras navideñas, que comienza con el jueves de Acción de Gracias, el Black Friday y el Cyber Monday, días cruciales de ventas para los grandes minoristas.

* Se espera que las ventas en línea solo el jueves aumenten un 6% con respecto al año pasado y alcancen los 8.600 millones de dólares, según datos de Salesforce, ya que los minoristas ofrecen grandes descuentos para atraer a los compradores en medio de los problemas arancelarios y una serie de despidos corporativos.

* El gigante minorista Walmart subía un 0,6%, mientras que Amazon.com ganaba un 1%. Otras empresas relacionadas con el consumo como Coty avanzaba un 0,8%, mientras que Lululemon trepaba un 1,7%.

* Los operadores se esforzaban por calibrar el próximo movimiento de política monetaria de la Reserva Federal, mientras hacían balance de un aluvión de datos gubernamentales retrasados y de opiniones contradictorias de los responsables a cargo de la política sobre las tasas de interés.

* Sin embargo, los comentarios a favor de una política monetaria expansiva de algunos influyentes funcionarios de la Fed en las últimas semanas llevaron las apuestas a favor de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre al 84,7%, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* El S&P 500 va rumbo a registrar su mayor caída mensual desde abril, y el Nasdaq, la mayor desde marzo. El Dow, sin embargo, se encamina a unas modestas ganancias mensuales. (Reporte de Johann M Cherian, Shashwat Chauhan, Purvi Agarwal y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)