Wall st sube tras aumento de solicitudes de subsidio de desempleo; atención en nóminas

Por Amruta Khandekar y Shristi Achar A

9 mar (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el jueves después de que un salto en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aliviara algunas preocupaciones sobre alzas de tasas más bruscas, mientras los inversores se preparaban para un informe clave de empleo que podría determinar la futura senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

* El informe de solicitudes de subsidio de desempleo se produce después de una serie de datos recientes que habían indicado un mercado laboral ajustado que, junto con los comentarios de línea dura del presidente de la Fed, Jerome Powell, habían exacerbado las preocupaciones de que el banco central podría cambiar a subidas más agresivas.

* Powell, en el segundo día de su testimonio del miércoles, reafirmó su mensaje de probables subidas más pronunciadas de las tasas, pero hizo hincapié en que la decisión dependía de los datos económicos antes de la reunión de marzo del banco central.

* Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 21.000, hasta una cifra desestacionalizada de 211.000, en la semana finalizada el 4 de marzo, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 195.000 solicitudes para la última semana.

* A medida que los rendimientos del Tesoro estadounidense cedían tras los datos, las acciones de grandes empresas tecnológicas y de crecimiento como Amazon.com Inc, Apple Inc, Microsoft, Alphabet Inc subían entre un 0,8% y un 1,3%.

* Las alzas impulsaban a los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional y tecnología de la información del S&P 500 entre un 0,4% y un 0,6%. Las acciones del sector energético eran las que más subían, un 1,7%, gracias al alza de los precios del crudo.

* La atención se centra ahora en el informe de nóminas no agrícolas de febrero del viernes, que se espera que muestre que las nóminas aumentaron en 205.000 el mes pasado, según economistas encuestados por Reuters, tras la cifra de 517.000 de enero, que había llevado a los mercados a reevaluar sus expectativas de tasas de interés en Estados Unidos.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 143,02 puntos, o un 0,44%, a 32.941,42 unidades; mientras que el S&P 500 ganaba 16,78 puntos, o un 0,42%, a 4.008,79 unidades. El Nasdaq Composite sumaba 48,42 puntos, o un 0,42%, a 11.624,43 unidades. (Reporte de Amruta Khandekar, Shristi Achar A y Johann M Cherian en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)

