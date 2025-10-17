Wall St sube tras comentarios de Trump sobre aranceles a China; pesan preocupaciones de bancos regionales

(.)

Por Sukriti Gupta y Twesha Dikshit

17 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el viernes en una sesión volátil después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara su reunión con su par chino en dos semanas, mientras la preocupación por los riesgos crediticios de los bancos regionales mantenía en vilo a los inversores.

* Trump dijo que su propuesta de imponer aranceles del 100% a los productos procedentes de China no sería sostenible y que se reuniría con el líder Xi Jinping en Corea del Sur.

* Las acciones bancarias se enfrentaban a presiones de venta a primera hora del día, ampliando los descensos de la sesión anterior cuando Zions Bancorporation reveló pérdidas vinculadas a dos préstamos comerciales e industriales y Western Alliance dijo que había iniciado una demanda alegando fraude por parte de Cantor Group V, LLC.

* La liquidación reavivó la preocupación por la laxitud de las normas de concesión de préstamos en un sector que ya está lidiando con dos quiebras automovilísticas, más de dos años después del colapso de Silicon Valley Bank.

* Sin embargo, la mayoría de las acciones de bancos regionales se estabilizaban el viernes. El índice KBW de bancos regionales sumaba un 1,2%, recuperándose de la caída del 6,3% del jueves, la mayor desde principios de abril.

* Las acciones de Truist Financial trepaban un 3,6% después de que el banco informara de mayores utilidades en el tercer trimestre. Fifth Third Bancorp subía un 3%, Zions escalaba un 6,4% y Western Alliance avanzaba un 4%.

* Las sólidas ganancias de los grandes bancos estadounidenses esta semana han dado un tono optimista al inicio de la temporada de presentación de informes del tercer trimestre, pero con las elevadas valoraciones de las acciones, los inversores actúan con cautela.

* El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 233,15 puntos, o un 0,51%, a 46.185,39 unidades. El S&P 500 subía 24,60 puntos, o un 0,37%, a 6653,67 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 80,13 puntos, o un 0,36%, a 22.642,67 unidades.

* Los principales índices estadounidenses iban camino de registrar alzas semanales, si se mantienen los niveles actuales.

* El índice de volatilidad CBOE, el medidor del miedo de los inversores, bajaba a 23,89 puntos, tras tocar su máximo en casi seis meses en 28,99 a primera hora del día. (Reporte de Sukriti Gupta, Medha Singh y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)