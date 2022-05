Wall Street a la deriva a la espera de decisión de la Fed

NUEVA YORK (AP) — Las acciones en la Bolsa de Nueva York evolucionaban con comportamiento mixto el miércoles al mediodía atentas a una posible alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Además, los precios del petróleo subían mientras Europa toma medidas contra el petróleo ruso.

El crudo subía 3,7% después de que Europa dio un paso más cerca de imponer un embargo al petróleo ruso debido a la guerra contra Ucrania. Cualquier embargo podría agotar los suministros de petróleo y hacer que los precios suban aún más.

El intercambio de acciones estaba prácticamente inmóvil a la espera del anuncio de la Fed. Los analistas prevén que el banco central estadounidense elevará medio punto porcentual su tasa de referencia —el doble de lo habitual— para controlar la inflación.

The S&P 500 subió 0.1%. The Dow Jones Industrial avanzó 75 puntos, or 0,2%, to 33.205 y el Nasdaq cayó 0,5%.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó a 2,97% comparado con 2,96% el martes a la noche. Oscila cerca de sus niveles más altos desde fines de 2018.