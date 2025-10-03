Wall Street alcanza máximos intradiarios por la expectativa de una bajada de tasas

(.)

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

3 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street tocaron máximos históricos intradiarios el viernes, ya que el optimismo sobre un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal impulsó la confianza en la última sesión bursátil de una semana volátil debido al cierre del Gobierno estadounidense.

* El cierre de la administración federal, que comenzó el miércoles, ha interrumpido el flujo de datos económicos fundamentales, incluido el esperado informe de nóminas no agrícolas, cuya publicación estaba prevista inicialmente para el viernes.

* Ahora se ha pospuesto, dejando a los inversores que confíen en otros indicadores que sugieren un debilitamiento del mercado laboral, manteniendo vivas las apuestas sobre un inminente recorte de tasas.

* Junto con la fortaleza del sector tecnológico, el optimismo ha ayudado hasta ahora a los inversores a mirar más allá del cierre del Gobierno federal. Los tres principales índices van camino de anotarse ganancias semanales si se mantienen los niveles actuales.

* A las 1500 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 408,40 puntos, o un 0,88%, a 46.928,12 unidades, el índice S&P 500 ganaba 29,51 puntos, o un 0,44%, a 6744,86 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 44,05 puntos, o un 0,20%, a 22.888,10 unidades.

* El sector tecnológico del S&P 500 subía un 0,2%. Los valores del sector sanitario ganaban un 1,3%. Humana y Danaher trepaban un 5,6% y un 4,2%, respectivamente, y se situaban entre los valores más alcistas del índice de referencia.

* Las acciones de servicios de comunicación del S&P 500 caían un 0,9%, arrastradas por las pérdidas de Meta Platforms y Alphabet, que bajaban un 1,2% y un 1,4%, respectivamente. Las pérdidas también lastraban al Nasdaq.

* Las ganancias de bancos como Goldman Sachs y JPMorgan, que subían un 0,5% y un 1%, respectivamente, impulsaban al Dow.

* BofA Global Research pronosticó el viernes que la Reserva Federal aplicaría su próximo recorte de las tasas de interés en octubre, en lugar de diciembre, citando unos datos débiles del mercado laboral.

* Sin embargo, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, se mostró reticente a una serie de recortes de tipos, ya que la inflación sigue por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central.

* Los datos del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) mostraron que la actividad del sector no manufacturero se situó en 50 el mes pasado, frente a una estimación de 51,7, según los economistas encuestados por Reuters, lo que puso fin a algunas ganancias iniciales. (Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru. Editado en español por Ricardo Figueroa)