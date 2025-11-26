Wall Street amplía ganancias mientras crecen apuestas sobre rebajas de tasas de la Fed en diciembre

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

26 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el miércoles por cuarta sesión consecutiva, mientras los inversores analizan los nuevos datos económicos y redoblan las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en diciembre.

* A las 1146 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones avanzaba 280,84 puntos, o un 0,6%, a 47.393,29 unidades; el índice S&P 500 ganaba 39,66 puntos, o un 0,58%, a 6.804,9 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 163,29 puntos, o un 0,71%, a 23.188,89 unidades.

* Los valores de gran capitalización lideraban las ganancias, impulsando al S&P y al Nasdaq a máximos de dos semanas, mientras que el Dow se acercaba a su máximo en dos semanas.

* Todos los subsectores del S&P se situaban en terreno positivo, salvo el de servicios de comunicación, lastrado por la caída de las acciones de Alphabet.

* Las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos cayeron a 216.000 en la semana finalizada el 22 de noviembre, por debajo de las expectativas de 225.000, según datos del Departamento del Trabajo, mientras que un informe retrasado mostró que los pedidos de bienes de capital subieron un 0,5% en septiembre, superando las previsiones de un alza del 0,3%.

* "La economía no está entrando en recesión, pero es lo suficientemente débil como para permitir a la Fed otro recorte. Todavía hay un elevado número de desempleados, lo que le da margen para recortar algo más", declaró Kim Forrest, de Bokeh Capital Partners.

* Ante las señales de una menor demanda de los consumidores y los comentarios moderados de las autoridades de la Fed, los operadores valoran ahora en un 84,9% la posibilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos el mes que viene, casi el doble que la semana pasada, según mostró la herramienta FedWatch de CME.

* La atención se centrará ahora en la instantánea del banco central sobre las condiciones económicas, el Libro Beige, que se conocerá más tarde en el día.

(Editado en español por Carlos Serrano)