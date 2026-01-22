Wall Street amplía ganancias por alivio sobre aranceles y datos optimistas en EEUU

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

22 ene (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street continuaban su alza el jueves, acercándose a máximos históricos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizó su amenaza arancelaria hacia Europa, mientras que una nueva serie de datos económicos reforzó la resistencia de la economía.

* A las 12:14 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 241 puntos, o un 0,49%, a 49.318,83 unidades; el índice S&P 500 ganaba 22,15 puntos, o un 0,32%, a 6.897,77 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 124,51 puntos, o un 0,54%, a 23.349,3 unidades.

* Los índices repuntaron el miércoles, cuando el referencial S&P 500 registró su mayor avance porcentual diario en dos meses, después de que Trump dio un paso atrás en la imposición de aranceles como palanca para apoderarse de Groenlandia, sugiriendo en su lugar que se vislumbra un acuerdo para poner fin a una disputa sobre el territorio danés.

* Las amenazas arancelarias de Trump habían provocado escalofríos en los mercados mundiales el martes, aunque los compradores volvieron rápidamente a las bolsas tras su giro de 180 grados. El índice de volatilidad CBOE, también conocido como la "medida del miedo" de Wall Street, aumentaba su declive desde un máximo de dos meses tocado el martes.

* "La liquidación que hemos visto no tiene nada que ver con la operación 'Vender EEUU'. Tiene más que ver con el aumento de las coberturas por parte de los inversores no estadounidenses", afirmó Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman.

* Los valores tecnológicos encabezaban el repunte: Alphabet, Tesla y Apple sumaban casi un 1% cada uno, mientras que Meta ganaba un 3%. El sector de servicios de comunicación mejoraba un 1,4%.

* El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó con solidez en noviembre y octubre, lo que probablemente mantenga a la economía en la senda de un tercer trimestre consecutivo de fuerte crecimiento, según mostró el índice de gastos de consumo personal.

* Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron menos de lo esperado la semana pasada, lo que sugiere que el mercado laboral mantuvo un ritmo constante de crecimiento del empleo en enero. Mientras tanto, la economía estadounidense creció un 4,4% -algo por encima de lo esperado- en el tercer trimestre de 2025, según una estimación final.

(Editado en español por Carlos Serrano)