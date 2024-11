Wall Street apuesta por los posibles ganadores y perdedores en un segundo mandato de Trump

NUEVA YORK (AP) — Wall Street ya está haciendo grandes apuestas sobre lo que significaría un segundo mandato en la Casa Blanca liderado por Donald Trump para la economía.

Desde el día de las elecciones, los inversores han elevado los precios de las acciones de los bancos, productores de combustibles fósiles y otras compañías que se espera se beneficien de la preferencia de Trump por tasas de impuestos más bajas y regulaciones más ligeras. Para los minoristas, sin embargo, la perspectiva es más incierta debido a la duda sobre si podrán absorber alguno de los costos más altos creados por los aranceles.

Los inversores profesionales advierten sobre el riesgo de dejarse llevar por el impulso. Aunque la retórica fuerte en la campaña electoral puede causar estos grandes cambios, no todas las promesas se convierten en política real. Además, el mercado bursátil estadounidense tiende a moverse más por el crecimiento a largo plazo en las ganancias que por cualquier otra cosa.

— Stan Choe

Aquí un vistazo a dónde está colocando sus apuestas Wall Street en este momento:

Las acciones tecnológicas se dispararon en el primer mandato de Trump, ayudadas por las políticas fiscales de la administración. Pero la relación fue tempestuosa: la postura de Trump sobre la inmigración amenazó una fuente de inmigrantes altamente cualificados que comprende una parte significativa de la fuerza laboral de la industria y sus guerras comerciales amenazaron las ventas internacionales y las cadenas de suministro.

Esta vez, la tecnología podría beneficiarse de una anticipada relajación de la regulación antimonopolio que desalentó grandes acuerdos y amenazó con limitar el poder de Google, Apple y Amazon. Además, se espera que Trump despeje el camino para que las grandes tecnológicas hagan más incursiones en la inteligencia artificial, un área cada vez más vista como un campo de batalla crucial en el duelo por el poder global entre Estados Unidos y China.

La promesa de Trump de imponer aranceles y otras restricciones al comercio sí representa una posible desventaja para los fabricantes de chips, particularmente para la empresa Nvidia. También es preocupante un posible retroceso en los esfuerzos del gobierno actual por impulsar la producción nacional de semiconductores.

Sin embargo, como señal de una actitud más conciliatoria de la tecnología, varios empresarios tecnológicos felicitaron a Trump, incluidos el CEO de Apple, Tim Cook, el CEO de Amazon, Andy Jassy, y el CEO de Google, Sundar Pichai.

— Michael Liedtke

La victoria de Trump trae una gran dosis de incertidumbre para la industria minorista.

Trump ha propuesto extender los recortes de impuestos de 2017 para individuos y restaurar las deducciones fiscales para empresas que estaban siendo reducidas. También quiere reducir aún más la tasa de impuesto corporativo. Esos serían vientos de cola para los compradores y las empresas, dijeron los analistas.

Pero las propuestas comerciales del presidente electo podrían tener una gran desventaja. Ha propuesto aranceles del 60% sobre los bienes chinos y aranceles del 10% al 20% sobre otras importaciones. Neil Saunders, director gerente de GlobalData, una firma de investigación, dijo que los minoristas podrían recibir un gran golpe en las ganancias o verse obligados a aumentar los precios.

A diferencia del primer mandato de Trump, a los minoristas les será más difícil absorber los aranceles esta vez porque sus costos de hacer negocios ya son más altos, dijo Saunders.

Muchas compañías, incluidas Nike y la minorista de gafas Warby Parker, han estado diversificando sus fuentes de suministro fuera de China. La marca de zapatos Steve Madden dice que planea reducir las importaciones de China en hasta un 45% el próximo año.

La Federación Nacional de Minoristas está pronosticando precios más altos para los compradores estadounidenses si se implementan los nuevos aranceles de Trump. Por ejemplo, un par de jeans para hombre que cuesta ahora 80 dólares costaría entre 90 y 96 dólares.

— Anne D’Innocenzio

Trump ha dicho que quiere “perforar, perforar, perforar” desde el primer día de su presidencia, por lo que las compañías tradicionales enfocadas en combustibles fósiles podrían recibir un impulso y las empresas de energía renovable podrían quedar en desventaja.

Las compañías de servicios petroleros, incluidas Haliburton y Schlumberger, probablemente se beneficiarían de iniciativas para expandir la perforación en el Golfo de México y Alaska. Las compañías de gas natural, incluidas EQT y CNX Resources, podrían beneficiarse de proyectos de instalaciones y oleoductos. Mientras tanto, las compañías de energía limpia, como First Solar y muchos fabricantes de vehículos eléctricos, podrían tener más dificultades para crecer si Trump recorta los créditos fiscales y otros incentivos para la industria.

Pero recuerden el primer mandato de Trump, dice Austin Pickle, analista de estrategia de inversión en el Instituto de Inversión de Wells Fargo. En aquel entonces, como ahora, se pensaba que Trump impulsaría los precios de las acciones de petróleo y gas. Pero las acciones energéticas terminaron sufriendo al final de su mandato cuando el precio del petróleo brevemente bajó a cero durante la pandemia de COVID-19.

— Damian Troise

Los fabricantes de medicamentos, aseguradoras y otras compañías de atención médica podrían beneficiarse de menos obstáculos regulatorios para fusiones y una postura regulatoria general más ligera.

Las aseguradoras, en particular, podrían ver algún alivio regulatorio para los planes Medicare Advantage, que son versiones privadas del programa Medicare del gobierno principalmente para personas mayores de 65 años. Bajo liderazgo demócrata, algunas aseguradoras enfrentaban pagos de bonificaciones más pequeños vinculados a sus planes Medicare Advantage. Algunos fabricantes de medicamentos enfrentan golpes en los ingresos en ciertos medicamentos cubiertos por Medicare. Esos desafíos podrían disminuir bajo el gobierno republicano, señalaron analistas de Morningstar.

Una segunda administración Trump también podría causarle dificultades a las compañías de atención médica.

La aprobación de medicamentos y vacunas podría volverse menos predecible, dependiendo del papel que juegue el activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr., dijo la analista de Morningstar Karen Andersen.

Las aseguradoras que venden cobertura en los mercados de seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible o administran cobertura de Medicaid financiada por el estado y el gobierno federal podrían enfrentar desafíos si los republicanos intentan desmantelar partes de la ley, dijo Julie Utterback de Morningstar.

En particular, los subsidios adicionales que ayudan a las personas a comprar cobertura en el mercado están programados para expirar a finales del próximo año, lo que podría llevar a una disminución en las inscripciones.

— Tom Murphy

La industria automotriz es otra que debería recibir con agrado regulaciones menos restrictivas pero temer a los aranceles.

Es probable que Trump revierta o elimine los límites de emisiones de tubos de escape para 2027 a 2032 impuestos por la administración del actual presidente Joe Biden. Compañías como General Motors, Ford y Stellantis podrían vender vehículos más grandes y menos eficientes sin pagar multas elevadas.

Las compañías también enfrentarían menos presión para vender más vehículos eléctricos para compensar las emisiones de camiones grandes y SUV, que tienen grandes márgenes de ganancia, dijo Kevin Tynan, director de investigación de The Presidio Group.

Los aranceles son otra historia. Trump ha amenazado con aranceles sobre vehículos importados para forzar más producción en Estados Unidos. La amenaza de aranceles del 100% sobre vehículos importados de México es una gran preocupación.

El analista de Morningstar David Whiston dijo que tales aranceles podrían costar potencialmente miles de millones en ganancias a General Motors, Stellantis y Ford. Aproximadamente el 30% de la producción norteamericana de GM proviene de México, mientras que es el 24% para Stellantis y alrededor del 15% para Ford.

Whiston señala que los aranceles sobre vehículos construidos en México violarían el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá negociado durante el primer mandato de Trump. Pero eso puede ser renegociado en julio de 2026. Whiston dijo que esos aranceles significarían precios más altos y muchos compradores ya no pueden pagar el precio promedio actual de más de 47.000 dólares.

Trump también ha amenazado con eliminar los créditos fiscales para vehículos eléctricos que han ayudado a impulsar las ventas de esos vehículos.

— Tom Krisher

Las acciones bancarias podrían beneficiarse si las políticas de Trump impulsan la economía estadounidense y más clientes solicitan préstamos. Además, el analista bancario de Wells Fargo, Mike Mayo, cree que la victoria de Trump puede inaugurar una “nueva era” de regulación financiera más ligera después de 15 años de supervisión más estricta tras la crisis financiera de 2008-2009. Bajo Biden, los bancos enfrentaban requisitos para reservar más capital para reducir el riesgo, pero es probable que la administración Trump dé un paso atrás.

La realización de acuerdos podría ver un renacimiento bajo Trump, lo que ayudaría a los bancos con grandes operaciones bancarias de inversión como Morgan Stanley y Goldman Sachs. Eso también aumenta las posibilidades de que la fusión pendiente entre Capital One Financial y Discover Financial obtenga la aprobación federal. Los bancos regionales deberían beneficiarse si una economía en crecimiento incita la creación de nuevas pequeñas empresas o la expansión de las existentes.

— Paul Harloff

Las empresas constructoras están viendo una mezcla de resultados, con regulaciones más ligeras como un punto a favor pero mayores costos de materiales como un posible punto en contra.

Las empresas constructoras, incluidos los constructores de viviendas KB Home y PulteGroup, podrían beneficiarse de incentivos fiscales y regulaciones más amigables. Un aumento en el desarrollo podría ayudar a aliviar algo de presión en un mercado de viviendas presionado por la falta de oferta de viviendas nuevas. Un impulso en la construcción también podría ayudar a los proveedores de materias primas, incluido el acero y materiales utilizados en el concreto.

Pero el potencial de aumentos generales en los precios de las materias primas es una amenaza. Los costos más altos podrían reducir las ganancias de las empresas constructoras. Los aranceles al acero podrían ayudar a proteger a los productores estadounidenses de la competencia, pero un aumento en los precios globales podría anular ese beneficio y apretar a las empresas constructoras.

Los planes para una represión a la inmigración podrían empeorar una escasez de mano de obra existente y resultar en retrasos para los proyectos.

— Damian Troise

Trump, alguna vez escéptico de las criptomonedas, ha prometido hacer de Estados Unidos “la capital cripto del planeta” y crear una “reserva estratégica” de bitcoin. El dinero ha fluido hacia los activos cripto desde que ganó. Bitcoin, la criptomoneda más grande, ha subido por encima de los 86.000 dólares. Las acciones de la plataforma cripto Coinbase han subido más del 60% desde la elección.

Los actores de la industria cripto recibieron con agrado la victoria de Trump, con la esperanza de que impulsara cambios legislativos y regulatorios por los que han presionado durante mucho tiempo. Y Trump había prometido que, si era elegido, destituiría al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, quien ha estado liderando la represión del gobierno de Estados Unidos sobre la industria cripto y ha pedido repetidamente más supervisión.

— Wyatte Grantham-Phillips

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP