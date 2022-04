Wall street avanza al repuntar las acciones de crecimiento tras los datos de inflación en eeuu

(.)

Por Bansari Mayur Kamdar y Praveen Paramasivam

12 abr (Reuters) - El Nasdaq lideraba las subidas de los principales índices de Wall Street el martes, tras un reporte que indicó que los precios al consumidor subieron en gran medida en línea con las estimaciones.

* Los datos restaban presión a las acciones de alto crecimiento, que se habían visto afectadas por las expectativas de subidas agresivas de las tasas de interés en Estados Unidos.

* A las 1515 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 188,69 puntos, o un 0,55%, a 34.501,95 unidades; el índice S&P 500 ganaba 28,13 puntos, o un 0,63%, a 4.440,08 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 126,38 puntos, o un 0,93%, a 13.531,15 unidades.

* El informe del Departamento de Trabajo mostró que los precios al consumo se dispararon hasta el 8,5% en los 12 meses hasta marzo, algo por encima de la estimación del 8,4%, aunque el llamado IPC subyacente se quedó por debajo de las estimaciones, en el 6,5%.

* "La sorpresa se produjo en la inflación subyacente y esto proporcionó cierto alivio a un mercado que ha estado muy preocupado por las presiones inflacionistas", dijo George Catrambone, jefe de operaciones de DWS Group.

* "Creo que, en general, la publicación es coherente con la idea de que el pico de la inflación ha quedado atrás, pero el resultado final es que la inflación sigue alta y las alzas múltiples de 50 puntos básicos siguen sobre la mesa", agregó.

* El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense a 10 años caía al 2,71% después de haber tocado el 2,83% a primera hora del día, un nivel visto por última vez a finales de 2018.

* El retroceso de los retornos ofrecía alivio a las acciones de crecimiento y tecnología de megacapitalización, como Tesla Inc, Apple Inc y Amazon.com Inc, que ganaban entre un 2,2% y un 3,8%.

