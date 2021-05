Wall street avanza por datos eeuu y repunte firmas de gran capitalización

(Amplía información, añade detalles)

Por Shreya Sabharwal y Sruthi Shankar

5 mayo (Reuters) - Los índices S&P 500 y Nasdaq subían el miércoles en Wall Street, aunque una baja de Boeing lastraba al Dow Jones, en medio de un repunte de empresas de enorme capitalización tras la fuerte liquidación en la víspera, a lo que se sumaba el entusiasmo por el robusto dato de empleo privado de Estados Unidos en abril.

* Las acciones de compañías relacionadas con la tecnología, como Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc , Facebook Inc y Alphabet Inc subían entre 0,2% y 1,3%.

* Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaban a mediodía, con un salto de 2,8% en las acciones de energía , que lideraban la marcha. El segmento de tecnología sumaba 0,5%.

* Los sectores de empresas de servicios básicos y bienes raíces perdían más de 1% cada una, liderando el declive de sus categorías defensivas.

* Los papeles de Boeing Co bajaban 2,3% y empujaban al Dow Jones, después de que autoridades de seguridad de vuelos de Estados Unidos le pidieron a la empresa que entregue más análisis y documentación que demuestren que el avión 737 MAX no se verá afectado por problemas de sistemas eléctricos.

* "El optimismo por la recuperación está devuelta en los mercados hoy, ya que los inversores se han dado cuenta de que la ola vendedora de ayer (martes) probablemente fue algo exagerada", dijo Fiona Cincotta, analista de mercados financieros de City Index en Londres.

* El índice de valor del S&P 500 ha sumado 15,1% en lo que va del año, en tanto que su contraparte de crecimiento ha ganado 1,7%.

* Hacia el mediodía, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 49,24 puntos, o 0,14% a 34.083,79 unidades; mientras que el índice S&P 500 sumaba 5,22 puntos, o 0,13%, a 4.169,99 unidades; y el índice Nasdaq ganaba 34,08 puntos, o 0,25%, a 13.667,58 unidades.

* Los sólidos datos económicos y las ganancias de empresas han llevado al S&P 500 y al Nasdaq a tocar máximos récord la semana pasada, pero los mercados se mostraron cautelosos poco después ante la idea de una potencial alza de tasas de interés en Estados Unidos. (Reporte de Shreyashi Sanyal en Bengaluru; Editado en español por Janisse Huambachano y Marion Giraldo)