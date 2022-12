Wall street avanza por mejores perspectivas para tasas de interés, energía lidera alzas

(Actualiza con cierre de sesión)

Por Sinéad Carew y Ankika Biswas

23 dic (Reuters) - El índice S&P 500 de Wall Street cerró al alza el viernes, ya que los inversores sopesaron los datos de inflación contra los aumentos de tasas de interés y los temores de recesión en Estados Unidos, mientras que las acciones de energía subieron por los precios más altos del petróleo.

* Un informe del Departamento de Comercio mostró que el gasto de los consumidores de Estados Unidos apenas aumentó en noviembre, mientras que la inflación se enfrió aún más, pero no lo suficiente como para disuadir a la Reserva Federal de seguir aumentando las tasas a niveles el próximo año.

* El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed, subió un 0,1% el mes pasado después de aumentar un 0,4% en octubre.

* Los índices de Wall Street sufrieron una fuerte liquidación el jueves después de que los datos revisados indicaran una economía estadounidense resistente, alimentando las preocupaciones de que la Reserva Federal podría seguir subiendo las tasas por más tiempo, lo que terminaría por empujar a la economía a una recesión.

* Pero los datos del viernes y el hecho de que estuvieron más o menos en línea con las expectativas aliviaron algunas de esas preocupaciones por ahora, según Shawn Cruz, estratega jefe de operaciones de TD Ameritrade en Chicago, Illinois.

* "Esta es una clara indicación de que este es un tipo de mercado de malas y buenas noticias. El mercado quiere que la Fed sienta que lo que está haciendo ha sido suficiente", dijo Cruz.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 22,72 puntos, o un 0,59%, para cerrar en 3.845,11 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 21,88 puntos, o 0,19%, a 10.495,93 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 178,71 puntos, o un 0,54%, a 33.206,20 unidades.

* El segmento de energía se destacó a lo largo de la sesión, ya que los precios del petróleo subieron tras las noticias de los planes de Moscú para reducir la producción de crudo.

* Los papeles de Tesla Inc. tocaron un mínimo de más de dos años en operaciones volátiles ya que la promesa del jefe Elon Musk de no vender sus acciones durante al menos dos años no tranquilizó a los inversores. (Reportes de Sinéad Carew, Shubham Batra, Bansari Mayur Kamdar, Ankika Biswas y Johann M Cherian en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters