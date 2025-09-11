Wall Street avanza porque se mantienen las apuestas a bajas de tasas tras los datos de inflación

Por Purvi Agarwal y Shashwat Chauhan

11 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el jueves después de que datos de inflación apenas alteraron las expectativas del mercado de recortes de las tasas de interés, con los valores sanitarios y tecnológicos liderando las ganancias.

* Los precios al consumo en Estados Unidos subieron más de lo previsto en agosto y el incremento anual de la inflación fue el mayor en siete meses. Los datos, sin embargo, no alteraron las expectativas de recorte de tasas de interés, que ya estaban descontadas.

* Se espera que la Reserva Federal recorte los tipos al menos 25 puntos básicos la próxima semana, y los precios reflejan ahora las apuestas a tres recortes consecutivos de un cuarto de punto, uno en cada reunión que queda este año.

* "La inflación se está acelerando, no tanto como esperábamos, pero se está acelerando (...) de una forma que el mercado puede digerir", dijo Gary Schlossberg, estratega global del Wells Fargo Investment Institute.

* "No estamos buscando un recorte enorme como algunos esperaban... (los datos) pueden moderar el entusiasmo del mercado por los grandes recortes, pero no cambian realmente la trayectoria".

* Por otra parte, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo para la semana finalizada el 6 de septiembre se situaron en 263.000, superando las estimaciones.

* Los datos siguen a una inflación de los productores que cayó inesperadamente y a una serie de indicadores económicos que apuntan a una continua debilidad del mercado laboral.

* A las 1429 GMT, el índice S&P 500 ganaba 37,61 puntos, o un 0,58%, a 6569,65 unidades, mientras que el Nasdaq subía 90,56 puntos, o un 0,41%, a 21.974,37 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 506,19 puntos, o un 1,11%, a 46.000,57 unidades. (Reportaje de Purvi Agarwal y Shashwat Chauhan en Bengaluru; Edición de Pooja Desai y Maju Samuel)