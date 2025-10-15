Wall Street avanza tras buenos resultados de los bancos y un repunte de las tecnológicas

Por Sukriti Gupta y Twesha Dikshit

15 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el miércoles tras los sólidos resultados de Bank of America y Morgan Stanley, mientras que las acciones de los fabricantes de chips se disparaban gracias a los buenos resultados trimestrales de ASML.

* Las acciones de Morgan Stanley alcanzaron un máximo histórico y subían un 7,2%, mientras que Bank of America avanzaba un 4,4% después de que los prestamistas superaron las estimaciones de Wall Street para sus ganancias del tercer trimestre.

* "Hemos visto muy buenos resultados por parte de los grandes bancos que han presentado sus informes hasta ahora, unos resultados muy superiores a los previstos, por lo que esperaría ver un ánimo positivo y una buena reacción del mercado", dijo Kristina Hooper, estratega jefe de mercado de Man Group.

* Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo en un evento de la CNBC que la oleada de inversiones en la economía estadounidense es sostenible y no ha hecho más que empezar.

* Un día antes, entidades como Goldman Sachs y JPMorgan Chase informaron de unos sólidos resultados en banca de inversión y pronosticaron que el negocio seguirá en auge.

* Los títulos de los fabricantes de chips estadounidenses subían después de que ASML anunció pedidos e ingresos de explotación en el tercer trimestre sobre las expectativas del mercado. Las acciones de ASML en Estados Unidos avanzaban un 3%.

* A las 1445 GMT, el índice S&P 500 ganaba 69,73 puntos, o un 1,05%, a 6714,04 unidades; mientras que el Nasdaq subía 300,54 puntos, o un 1,33%, a 22.822,24 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 322,59 puntos, o un 0,69%, a 46.593,05 unidades.

* Los sectores tecnológico y financiero del S&P 500 lideraban las ganancias generales, con subidas del 1,3% y el 0,8%, respectivamente.

(Reportaje de Sukriti Gupta y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en español por Javier López de Lérida)