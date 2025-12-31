Wall Street baja en la última rueda de 2025, pero cierra el año con una fuerte alza

Por Saeed Azhar y Purvi Agarwal

NUEVA YORK, 31 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron en la última sesión bursátil de 2025, pero sumaron sólidas ganancias tras un año marcado por las incertidumbres arancelarias del presidente Donald Trump y la euforia en torno a los valores centrados en la inteligencia artificial.

* El S&P 500 y el Dow Jones registraron ganancias de dos dígitos este año, mientras que el Nasdaq también avanzó. Para los tres índices fue el tercer año de alzas consecutivo.

* El Dow también registró su octava alza mensual consecutiva, la racha más larga desde 2017-2018. El repunte se vio reforzado por un apetito insaciable por los valores de IA que impulsó a los tres índices a máximos históricos este año.

* En el trimestre, el S&P 500 ganó un 2,35%, el Nasdaq subió un 2,57% y el Dow Jones sumó un 3,59%.

* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 50,37 puntos, o un 0,73%, a 6.847,18 puntos; mientras que el Nasdaq Composite cedió 178,03 puntos, o un 0,76%, a 23.241,05 unidades. El Dow Jones cayó 301,95 puntos, un 0,62%, a 48.065,11 puntos.

* Wall Street sumó su cuarta sesión consecutiva en números rojos, una anomalía dadas las expectativas de una "remontada de Papá Noel" de fin de año, cuando el S&P 500 suele subir en los últimos cinco días bursátiles del año y los dos primeros de enero, según el Almanaque del Operador Bursátil.

* La fortaleza de Wall Street en 2025 ejemplifica una remontada estelar desde los mínimos de abril, cuando los aranceles del "Día de la Liberación" del presidente Donald Trump provocaron un colapso en los mercados mundiales.

* El fabricante de chips Nvidia, que ha subido alrededor de un 40% en el año, fue uno de los beneficiados, convirtiéndose en la primera empresa que cotiza en bolsa en alcanzar una capitalización bursátil de 5 billones de dólares.

* El índice de servicios de comunicación ha sido el más rentable del S&P 500 este año, impulsado por la subida de alrededor del 65 de Alphabet.

* La trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal marcará la pauta de los mercados mundiales de cara a 2026, después de que los moderados datos económicos de este mes y las expectativas de un nuevo presidente del banco central con un sesgo expansivo llevaron a los inversores a prever nuevos recortes.

* Los volúmenes de negociación fueron más escasos de lo habitual en esta semana acortada por las fiestas de fin de año, con los mercados cerrados el jueves por el día de Año Nuevo.

