Wall street baja; guía de microsoft golpea acciones de tecnología

(Para un blog en vivo de Reuters sobre los mercados bursátiles de EE. UU., Reino Unido y Europa, haga clic en [EN VIVO/] o escriba EN VIVO/ en una ventana de noticias.)

Por Shreyashi Sanyal y Johann M Cherian

25 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el miércoles y el Nasdaq perdía alrededor de un 2%, ya que las previsiones de Microsoft pesaban sobre las acciones del sector de tecnología, mientras que un sombrío reporte trimestral de Boeing reactivó los temores a una recesión en Estados Unidos.

* Los papeles de Microsoft se hundían hasta un 3,9% después de que la compañía advirtió que el crecimiento de su lucrativo negocio en la nube podría estancarse, en tanto que su unidad de PC seguía enfrentando dificultades.

* El segmento de tecnología del S&P 500 perdía un 2,1% y encabezaba las caídas de los 11 principales sectores del referencial.

* Los títulos de Amazon.com Inc., Salesforce Inc. y ServiceNow Inc., que tienen importantes negocios en la nube, retrocedían entre un 2,5% y un 4,5%.

* A media mañana en Nueva York, el promedio industrial Dow Jones bajaba 227,63 puntos, o un 0,67 %, a 33.506,33 unidades; mientras que el índice S&P 500 perdía 46,92 puntos, o un 1,17%, a 3.970,03 unidades; y el índice Nasdaq Composite declinaba 220,49 puntos, o un 1,95%, a 11.113,79 unidades.

* Las acciones vinculadas al crecimiento de la economía, incluidas Apple Inc., Alphabet Inc y Tesla Inc., cedían entre un 1,5% y un 3,0%.

* Los papeles más sensibles a la actividad económica, sin embargo, han disfrutado de un repunte en enero después de una paliza el año pasado, con los inversores ahora centrados en los resultados corporativos para evaluar el impacto de las alzas de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* En tanto, los títulos de Boeing, un peso pesado en el Dow Jones, bajaban un 1,3% tras un informe que indicó que las pérdidas del fabricante de aviones se ampliaron en 2022 y que la empresa incumplió con las estimaciones de ventas del cuarto trimestre.

* "El entorno podría parecer atractivo porque algunas de estas empresas en la nube, como Salesforce, han bajado mucho, pero los inversores todavía están escépticos porque nos dirigimos a noticias económicas más débiles", dijo Robert Pavlik, gerente senior de cartera de Dakota Wealth.

* Una abrumadora mayoría de operadores espera que la Fed aumente las tasas de interés en otros 25 puntos básicos en su reunión de la próxima semana. Además, el mercado prevé que la tasa terminal alcance un máximo de 4.91% en junio. (Reportes de Shreyashi Sanyal y Johann M Cherian en Bengaluru; Reporte adicional de Ankika Biswas. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters