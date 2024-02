(Actualiza con cotizaciones hacia el cierre, cambia autor y añade localización)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 26 feb (Reuters) - Wall Street cerró ligeramente a la baja, retrocediendo tras un repunte más temprano impulsado por la inteligencia artificial, con los inversores centrados en un dato clave sobre inflación y otros que se esperan esta semana y podrían ofrecer pistas sobre posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

* La publicación el jueves del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de enero -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal- podría frenar el reciente repunte de las acciones si los datos apuntan a que persisten las presiones sobre los precios.

* Los informes sobre bienes duraderos, confianza del consumidor y actividad manufacturera se también se publicarán esta semana.

* Los mercados prácticamente han descartado un recorte en la reunión de marzo de la Fed y recientemente han retrasado las expectativas de flexibilización desde mayo hasta junio, según mostró la herramienta FedWatch de CME, tras unos datos de precios al consumidor y al productor sorprendentemente sólidos.

* "Antes de los grandes datos hay cambios de posición, los inversores sólo están tratando de asegurarse de no estar infraponderados o sobreponderados, ya que las tendencias no se están moviendo", dijo Rob Haworth, estratega de inversiones senior de US Bank Wealth Management en Seattle.

* "Falta otra semana para el informe de empleo, por lo que los ojos se centrarán el jueves en el índice de precios PCE en lugar de cualquier otra cosa. Hay muchos más datos esta semana que la semana pasada, pero todavía no es el mayor de los datos".

* La semana pasada, las excelentes previsiones de Nvidia, el diseñador de chips, avivaron el frenesí de la inteligencia artificial (IA) de este año, impulsando a Wall Street a nuevos máximos y contrarrestando el pesimismo por el probable retraso del inicio del ciclo de relajación monetaria de la Fed.

* Según los datos preliminares de cierre, el índice S&P 500 perdió 19,28 puntos, o un 0,39%, a 5.069,42 unidades, mientras que el Nasdaq cedió 20,57 puntos, o un 0,13%, hasta 15.976,25 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 62,23 puntos o un 0,16%, a 39.063,55 unidades.

* El S&P 500 ha cerrado al alza en 15 de las últimas 17 semanas, algo que sólo ha ocurrido una vez en los últimos 50 años, en 1989, según Deutsche Bank.

* Sosteniendo el Nasdaq estuvo una ganancia de Micron Technology, que comenzó la producción en masa de sus semiconductores de memoria de alto ancho de banda para su uso en un nuevo chip de inteligencia artificial de Nvidia.

* La matriz de Google, Alphabet, tropezó después de anunciar planes para relanzar su herramienta de inteligencia artificial en las próximas semanas. Se pausó la semana pasada debido a imprecisiones en algunas representaciones históricas.

(Edición en español de Javier López de Lérida y Aida Peláez-Fernández)