Wall Street baja luego de que Powell no ofrece nuevas orientaciones sobre las tasas

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

9 oct (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street bajaban el jueves después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no ofreció nuevas señales de política monetaria, lo que dejaba a los inversores confiando en datos antiguos para dar dirección al mercado.

Si bien los mercados han descontado agresivos recortes de las tasas de interés, con la esperanza de que la Fed dé prioridad al apoyo al mercado laboral, las minutas de la reunión de septiembre del banco central publicadas el miércoles mostraron la persistente preocupación por la inflación.

* Los inversores también estarán atentos a los comentarios de otros oradores de la Reserva Federal, como el gobernador del Consejo, Michael Barr, y la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly.

* Si los responsables de la política monetaria se inclinan a favor de una política restrictiva, podría afectar a la renta variable, que se ha mantenido fuerte incluso durante un periodo de debilidad estacional, en parte debido a las expectativas de tasas más bajos.

* "Nos dirigimos hacia una gran corrección, pero no es probable que ocurra hasta dentro de unos meses", dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities.

* A las 16:06 GMT, el índice S&P 500 perdía 14,92 puntos, o un 0,22%, a 6738,80 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 37,95 puntos, o un 0,16%, a 23.005,43 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 132,39 puntos, o un 0,28%, a 46.469,39 unidades. * Los valores de consumo suntuario del S&P 500 cayeron un 0,9%, ya que Tesla cedió un 1,9% y Amazon perdió un 0,9%.

* Tesla bajó después de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos dijo que abrió una investigación sobre 2,88 millones de sus vehículos equipados con el sistema Full Self-Driving.

* Los valores también lastraron al Nasdaq. (Reportaje de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru; Edición de Devika Syamnath y Shilpi Majumdar)