Wall Street baja mientras los inversores evalúan los resultados, Netflix cae

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

22 oct (Reuters) - Wall Street retrocedía el miércoles, debido a que las débiles ganancias de Netflix lastraban el ánimo de los inversores, pendientes de una avalancha de resultados empresariales en busca de claridad en una temporada de informes de alto riesgo.

* Las acciones de Netflix caían un 7,8% el miércoles después de que las perspectivas de ingresos del gigante del streaming para el cuarto trimestre no entusiasmaron a los inversores.

* A las 1434 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 134,26 puntos, o un 0,29%, a 46.790,48 unidades, el índice S&P 500 perdía 21,07 puntos, o un 0,31%, a 6714,28 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 153,41 puntos, o un 0,67%, a 22.800,25 unidades.

* Texas Instruments perdía un 7,7% tras unas previsiones de ingresos y beneficios del fabricante de chips por debajo de lo esperado. Sus homólogas Microchip Technology, ON Semiconductor y Analog Devices caían entre un 2,3% y un 4,5%. El índice de semiconductores de Filadelfia bajaba casi un 1% tras tocar un máximo récord el lunes.

* Con la renta variable rondando máximos históricos y las valoraciones al límite, los inversores necesitan algo más que resultados positivos para justificar los elevados precios.

* Todas las miradas se centrarán en Tesla, que iniciará la entrega de resultados de los "Siete Magníficos" tras el cierre de la sesión. Los Siete Magníficos representan en conjunto cerca del 35% de la capitalización bursátil total del S&P 500.

* Hasta ahora, 78 empresas del S&P 500 han presentado sus resultados, y el 87% de ellas han superado las estimaciones, según datos de LSEG. Los analistas esperan que los beneficios del tercer trimestre crezcan un 9,2% interanual, frente al 8,8% de principios de mes.

* El nerviosismo geopolítico seguía pesando sobre el mercado. La cumbre prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, quedó en suspenso, mientras que la incertidumbre se cernía sobre una posible reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

* Trump además se negó a reunirse con los líderes demócratas hasta que termine el cierre del gobierno de tres semanas, limitando los datos disponibles para la Reserva Federal antes de la reunión de política de la próxima semana. Los datos del viernes podrían ser la única lectura clara de la Fed sobre la inflación y el mercado espera que el IPC subyacente se mantenga en el 3,1%. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)