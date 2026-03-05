Wall street baja mientras los inversores evalúan los riesgos de la guerra en oriente medio

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

5 mar (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street caían el jueves, mientras ‌el conflicto en Oriente ‌Medio ⁠entraba en su sexto día, lo que suscitaba preocupación sobre nuevas presiones inflacionistas que podrían complicar las decisiones de política monetaria de la ​Reserva Federal.

* ⁠A ⁠las 1553 GMT, el índice S&P 500 perdía 32,86 puntos, o un 0,48%, ​a 6.836,64 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 37,63 puntos, o un ‌0,16%, a 22.769,85 unidades. En tanto, el Promedio ​Industrial Dow Jones caía 581,09 puntos, ​o un 1,19%, a 48.158,32 unidades. * Las fuertes previsiones de Broadcom, que pronosticó que sus ingresos por chips de inteligencia artificial superarán los 100.000 millones de dólares el próximo año, contribuían a limitar las pérdidas e impulsaban un 2,9% las acciones de la firma.

* ​A pesar de que la guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán no da señales de ⁠enfriarse, los principales índices de Wall Street han tenido un mejor desempeño que sus pares europeos y ‌asiáticos esta semana, ayudados sobre todo por el repunte de las acciones tecnológicas, que fueron las más afectadas por la liquidación de febrero.

* La recuperación de la tecnología en la sesión anterior ayudó al Nasdaq a borrar todas las pérdidas semanales, lo que lo sitúa en camino de cerrar la semana con ganancias.

* No obstante, ‌es probable que una interrupción larga del transporte marítimo a través del estratégico estrecho ⁠de Ormuz avive aún más las presiones inflacionistas a través de los costos ‌energéticos y de transporte, en un momento en que los aranceles ⁠estadounidenses ya han complicado las perspectivas de la política ⁠monetaria de la Fed.

* "En los últimos dos años, la Fed se ha centrado por completo en reducir la inflación y, por fin, estaba logrando avances. Pero si la energía sigue cara, la inflación podría empezar a subir de nuevo y ‌eso obligaría a la Fed a ​replantearse sus planes", dijo Adam Sarhan, de 50 Park Investments. * El sector sanitario lideraba las pérdidas en el S&P 500 con una caída del 1,6%. El índice energético ganaba un 0,7%, con alzas próximas ‌al 2% de ConocoPhillips y Valero Energy.

(Editado en español por Carlos Serrano)