Wall Street baja mientras operadores esperan discurso del presidente de la Fed

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

1 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el lunes, mientras los inversores se mantenían al margen, analizando los nuevos datos económicos y preparándose para un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podría dar pistas sobre la decisión de política monetaria de este mes.

* La actividad manufacturera estadounidense se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, ya que las fábricas informaron de la debilidad de los nuevos pedidos y el aumento de los costos de los insumos impulsados en parte por los aranceles.

* Powell tiene previsto hablar más tarde en el día, y los operadores examinarán sus comentarios en busca de nuevas pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

* Si bien la mayoría de los responsables monetarios han adoptado un tono cauteloso, las señales de sesgo moderado de algunos miembros clave con derecho a voto, junto con los informes de que el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett es uno de los principales candidatos a suceder a Powell, han avivado las apuestas sobre una mayor relajación monetaria en los próximos meses.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores están valorando en un 87,6% la probabilidad de un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos en diciembre, lo que prácticamente duplica las existentes a finales del mes pasado.

* Los inversores también esperan con interés el informe retrasado de septiembre sobre el índice de gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que se publicará el viernes.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 121,38 puntos, o un 0,25%, a 47.595,04 unidades; el S&P 500 perdía 25,83 puntos, o un 0,37%, a 6.823,45 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 127,65 puntos, o un 0,55%, a 23.238,04 unidades.

* El alza de los rendimientos de los bonos soberanos también presionaba a las acciones, con el del bono referencial a 10 años subiendo unos seis puntos básicos.

* Los grandes minoristas se centraron en el inicio de las ventas del Ciberlunes, en el que se espera que los compradores gasten 14.200 millones de dólares en internet, según Adobe Analytics.

* Las acciones de Walmart y Target subían, mientras que Bath and Body Works escalaba un 5%. (Reporte de Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)