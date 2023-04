Wall street baja tras las minutas de la fed y los datos de inflación

(Actualiza al cierre. Cambia redacción, firma de autor y agrega procedencia)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 12 abr (Reuters) -

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja el miércoles, después de que las minutas de la reunión de política monetaria de marzo de la Reserva Federal revelaron la preocupación de varios miembros del Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) por la crisis de liquidez de los bancos regionales.

* Las actas se publicaron después de un informe de inflación más frío de lo esperado, que contrastó con datos subyacentes más sólidos y consolidó la probabilidad de otra subida de las tasas de interés cuando la Fed se reúna el mes que viene.

* Los tres principales índices bursátiles estadounidenses oscilaron durante la sesión, pero cerraron con pérdidas.

* "Las minutas dejaron claro que la Reserva Federal sigue preocupada por la crisis bancaria y por la subida de los precios", dijo Greg Bassuk, director general de AXS Investments en Nueva York.

* Los índices comenzaron a oscilar a medida que los operadores en el mercado analizaban el Índice de Precios al Consumo (IPC) del Departamento de Trabajo.

* El informe, sobre los precios que pagan los consumidores urbanos por una cesta de bienes y servicios, se situaba por debajo de las expectativas de los analistas, lo que sugiere que los esfuerzos de la Reserva Federal por contener la inflación están surtiendo efecto.

* Sin embargo, el IPC subyacente -que excluye los alimentos volátiles y los productos energéticos- se mantiene muy por encima de la tasa promedio anual del 2% fijada como objetivo por la Reserva Federal.

* "Esta semana es un punto de inflexión, ya que los inversores buscan una base más sólida antes de los resultados empresariales y del informe del IPP (precios de producción) que se publicará mañana", dijo Bassuk.

* "Los datos (económicos) han sido muy dispares, por lo que los inversores están reaccionando de forma exagerada ante cualquier indicio positivo o negativo de la política de subidas de tasas de la Reserva Federal. La volatilidad continuará, los inversores tendrán que abrocharse los cinturones".

* Los mercados financieros han valorado en un 70% la probabilidad de otra subida de tasas de interés de 25 puntos básicos al término de la reunión de política monetaria de la Fed del mes que viene.

* El próximo catalizador del mercado será probablemente la temporada de resultados del primer trimestre, que comienza el viernes con los resultados de tres grandes bancos: Citigroup Inc , JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co.

* Los analistas esperan ahora que los beneficios agregados del primer trimestre del S&P 500 caigan un 5,2% interanual, lo que supone un marcado cambio de tendencia respecto al crecimiento anual del 1,4% registrado a principios del trimestre.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 16,66 puntos, o un 0,40%, a 4.092,28 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 100,75 puntos, o un 0,84%, a 11.931,13. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 32,16 puntos, o un 0,10%, a 33.652,63.

