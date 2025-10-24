Wall Street bate récords porque datos de inflación alientan apuestas a una baja de tasas

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

24 oct (Reuters) - Los índices de Wall Street tocaban máximos históricos el viernes, impulsados por unos datos de inflación más moderados de lo esperado que impulsaron las apuestas a una reducción más rápida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* Además, los alentadores resultados de Intel mantuvieron vivo el optimismo de los inversores en torno a la IA.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron ligeramente menos de lo esperado en septiembre, lo que llevó a los operadores a adelantar sus previsiones de recorte de tasas. Ahora anticipan tres reducciones de un cuarto de punto hasta marzo en lugar de abril.

* "Es bastante positivo (el dato) y sin duda despeja el camino para que la Fed recorte las tasas la próxima semana y lleva a una mayor expectativa de al menos dos recortes más (para marzo)", dijo Eric Gerster, director de inversiones de AlphaCore Wealth Advisory.

* Está previsto que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria del 29 de octubre.

* El panorama económico, sin embargo, sigue siendo poco claro, ya que la actividad empresarial mostró un tibio repunte en octubre.

* A las 1443 GMT, el índice S&P 500 ganaba 58,97 puntos, o un 0,88%, a 6797,41 unidades; el Nasdaq subía 271,97 puntos, o un 1,19%, a 23.213,77 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 402,63 puntos, o un 0,86%, a 47.137,24 unidades.

* El índice Russell 2000, sensible a las tasas de interés, avanzaba un 0,9%.

* Intel se disparó un 4% después de que el fabricante de chips superó las estimaciones de beneficios del tercer trimestre, sumándose a una oleada de alentadores resultados en Estados Unidos que ha impulsado al Nasdaq.

* AMD y Micron Technology trepaban un 5,7% y un 3,4%, respectivamente. Nvidia subía un 1,9%.

* El índice de semiconductores SE de Filadelfia sumaba un 1,8%, también a un máximo histórico. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)