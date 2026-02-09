Wall Street busca dirección, inversores esperan datos económicos clave

Por Twesha Dikshit y Nikhil Sharma

9 feb (Reuters) -

Los índices de Wall Street registraban movimientos mixtos en una sesión volátil el lunes, tras una semana marcada por la caída de las acciones tecnológicas provocada por la inteligencia artificial, mientras los inversores se centraban en datos económicos cruciales que podrían arrojar luz sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal. * El Promedio Industrial Dow Jones caía 168,67 puntos, o un 0,34%, a 49.947 unidades; el S&P 500 perdía 2,63 puntos, o un 0,04%, a 6.929,67 unidades; y el Nasdaq Composite ganaba 17,84 puntos, o un 0,08%, a 23.049,06 unidades. * El sector de consumo discrecional lideraba las caídas, con un descenso del 1,3%. El sector tecnológico, en tanto, subía un 0,7%.

* El S&P 500 y el Nasdaq se recuperaron el viernes tras tres sesiones consecutivas de pérdidas impulsadas por la venta masiva de acciones tecnológicas, mientras que el Dow cerró por encima de los 50.000 puntos por primera vez.

* Varias empresas de software fueron las más afectadas por las turbulencias de la semana pasada, golpeadas por la preocupación de que el rápido avance de la inteligencia artificial pudiera intensificar la competencia y reducir los márgenes.

* Los resultados recientes de algunas firmas de gran capitalización no hicieron más que exacerbar las preocupaciones de los inversores sobre los ambiciosos planes de inversión de las grandes tecnológicas, con Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft dispuestas a gastar en conjunto alrededor de 650.000 millones de dólares en la carrera por dominar la inteligencia artificial.

* La próxima gran prueba para las acciones de IA serán los resultados del gigante de los chips Nvidia

este mes, ya que los inversores exigen cada vez más ganancias cuantificables de los gastos de capital. Nvidia avanzaba un 3%.

* La atención también se centrará en el informe de nóminas no agrícolas de enero, que se publicará el miércoles, tras el retraso provocado por el cierre parcial del Gobierno, y en el índice de precios al consumidor de enero, que se publicará el viernes y que será seguido muy de cerca. (Reportaje de Twesha Dikshit; edición de Pooja Desai y Shilpi Majumdar.)