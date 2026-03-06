Wall Street cae 1% debido a inestabilidad en Oriente Medio y a débil informe de empleo en EE.UU.

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

6 mar (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el viernes, con el Dow Jones en su nivel más bajo en más de 3 meses, presionados por el conflicto que azota Oriente Medio y amenaza con alimentar la inflación y datos que mostraron que la economía perdió puestos de trabajo de forma inesperada en febrero.

* Los datos que apuntan a un debilitamiento del mercado laboral se conocieron en medio de una huelga de los trabajadores sanitarios y de un duro invierno. La tasa de desempleo aumentó al 4,4%.

* Tras los datos, los operadores aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal bajará las tasas de interés en 25 puntos básicos en junio, cuyas probabilidades se sitúan ahora en torno al 50%, frente al 35% de primera hora del día, según datos recopilados por LSEG.

* "Las cifras de hoy pueden haber puesto a la Fed entre la espada y la pared", dijo Ellen Zentner, estratega económica jefe de Morgan Stanley Wealth Management. "Un debilitamiento significativo del mercado laboral respaldaría una bajada de las tasas, pero dado el riesgo de que unos precios del petróleo más altos durante más tiempo puedan desencadenar otra oleada de inflación, la Fed podría verse obligada a mantenerse al margen".

* La campaña aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán se acercaba a una semana sin que se vislumbrara un final. Los precios del petróleo han registrado esta semana su mayor subida desde la invasión a Ucrania por parte de Rusia en 2022, ya que el transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz se ha paralizado.

* El ministro de Energía de Qatar, productor de gas natural, dijo que se necesitarían "semanas o meses" para reanudar los suministros normales, incluso en caso de un alto el fuego inmediato, según un informe, y añadió que espera que todos los productores de energía del Golfo cierren sus exportaciones en unas semanas, lo que podría llevar el petróleo a US$150 el barril.

* Los precios del crudo Brent alcanzaron los US$90 por barril, lo que provocó una caída de alrededor del 3% en las acciones de las aerolíneas American y Delta. El subíndice de aerolíneas de pasajeros del S&P 500 va camino de registrar una caída semanal de casi el 13%.

* A las 1528 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 623,42 puntos, o un 1,30%, a 47.331,32 unidades; el índice S&P 500 perdía 78,00 puntos, o un 1,13%, a 6.752,71 unidades; y el Nasdaq Composite bajaba 215,31 puntos, o un 0,95%, a 22.533,68 unidades.

* Todos los sectores principales del S&P 500 cotizaban en rojo, mientras que el subíndice bancario se desplomaba un 3,7% a su mínimo en más de cuatro semanas.

* El indicador del miedo de Wall Street, el índice de volatilidad CBOE, se disparaba hasta alcanzar su máximo en cuatro meses, mientras que los futuros vinculados al índice Russell 2000, sensible a las tasas de interés, caían un 2,3%. (Reporte de Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore; edición de Devika Syamnath; Editado en español por Ricardo Figueroa)