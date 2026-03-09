Wall Street cae 1% porque alza del petróleo aviva los temores inflacionarios

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

9 mar (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street caían más de un 1% el lunes, ya que el aumento de los precios del petróleo exacerbaba el temor a la inflación, mientras las hostilidades en Oriente Medio entraban en su décimo día.

* La tensión geopolítica se agravó después de que Irán nombró a Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indica un firme control de los partidarios de la línea dura en Teherán.

* Los precios del crudo se dispararon hasta situarse justo por debajo de los US$120 el barril, pero se moderaron cuando los Gobiernos, incluidos los del Grupo de los Siete (G7) y Arabia Saudita, iniciaron conversaciones para limitar el aumento de los costos energéticos mediante el incremento del suministro.

* Es probable que los últimos acontecimientos alimenten el miedo a una estanflación, ya que los datos de la semana pasada mostraron un debilitamiento del mercado laboral estadounidense, a pesar de que la actividad económica en general se aceleró.

* "El aumento de los precios del petróleo está ahondando el temor a que la inflación pueda volver a dispararse. Aunque es poco probable que Estados Unidos sufra escasez de suministro, a diferencia del Reino Unido, Europa y las regiones de Asia-Pacífico, se verá afectado por el aumento de los precios, que ya se está reflejando en las gasolineras", dijo David Morrison, analista de mercados de Trade Nation.

* Las acciones del sector turístico, que fueron las más presionadas la semana pasada, también eran las más afectadas el lunes. El índice que sigue a las aerolíneas de pasajeros del S&P 500 caía más de un 4%, mientras que las acciones de la empresa de cruceros Carnival Corp se derrumbaban un 7,3%, y las de Royal Caribbean Cruises se hundían un 6,3%.

* Los grandes bancos, columna vertebral de cualquier economía, también se veían afectados. Morgan Stanley caía un 2,3% y Citigroup un 3%. El sector energético era el único del S&P 500 que registraba ganancias, pero marginales, gracias al repunte de los precios del crudo y el gas.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 639,86 puntos, o un 1,35%, a 46.861,69 unidades; el S&P 500 perdía 89,17 puntos, o un 1,32%, a 6.650,85 unidades; y el Nasdaq Composite descendía 287,75 puntos, o un 1,28%, a 22.099,93 unidades.

* El índice Russell 2000, sensible a las tasas de interés, caía un 1,8% y estaba a punto de marcar una caída del 10% desde sus máximos históricos. Un índice que cierra un 10% por debajo de su máximo histórico se denomina comúnmente "territorio de corrección". El índice de volatilidad del CBOE, el indicador del miedo de Wall Street, se situaba en 31,51, su nivel más alto desde abril.

(Reporte de Johann M Cherian y Pranav Kashyap; Reporte adicional de Shashwat Chauhan y Utkarsh Tushar Hathi en Bangalore; edición en español de Manuel Farías)