Wall Street cae 2% debido a que el conflicto en Oriente Medio aviva los temores de inflación

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

3 mar (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían más de un 2% el martes, y el S&P 500 tocó su nivel más bajo en más de dos meses, mientras los inversores se preparaban para el impacto de la ampliación del conflicto en Oriente Medio sobre los precios del petróleo, la inflación y el comercio mundial.

* La amenaza de Teherán de atacar cualquier buque que intente transitar por el estrecho de Ormuz, junto con la interrupción del bombeo de varios productores de petróleo y gas de Oriente Medio, ha provocado un aumento de las tarifas de transporte marítimo y de los precios del crudo y el gas natural a nivel mundial.

* El estrecho, un punto crítico, transporta alrededor de una quinta parte del consumo total de petróleo del mundo.

* "Los inversores temen que se produzca una inflación adicional en el futuro. La principal preocupación es que (los precios del petróleo) superen los 100 dólares por barril y se mantengan en ese nivel", dijo Robert Pavlik, gestor senior de carteras de Dakota Wealth. "Esperemos que esta sea una guerra rápida y decisiva. Pero hay muchas incógnitas, así que no me arriesgaría a hacer pronósticos".

* Sectores como el aéreo y el turístico, expuestos a los precios del crudo, sufrían un segundo día de caídas. Delta y Royal Caribbean cedían alrededor de un 3% y un 4%, respectivamente.

* A las 15:25 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 1.232,19 puntos, o un 2,52%, a 47.672,59 unidades, el índice S&P 500 perdía 166,15 puntos, o un 2,41%, a 6.715,47 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 596,01 puntos, o un 2,62%, a 22.152,85 unidades.

* La liquidación era generalizada y todos los sectores principales del S&P 500 cotizaban en rojo.

* Las acciones tecnológicas de gran peso perdían un 1,9% y Nvidia bajaba un 1,7%, tras haber subido en la sesión anterior. El índice de pequeña capitalización se hundía un 3,4%, mientras que el indicador del miedo de Wall Street, el índice de volatilidad CBOE, se disparaba a un máximo de tres meses de 27,30 puntos.

* Los inversores temían que el aumento de los precios del petróleo pudiera alimentar la inflación y complicar las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, ya de por sí tensas por las subidas de precios provocadas por los aranceles.

(Reporte de Johann M Cherian, Pranav Kashyap y Ragini Mathur en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías)