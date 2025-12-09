Wall Street cae a la espera de decisión de la Fed sobre tasas de interés

(Actualiza con cotizaciones tras el cierre; cambia redacción)

Por Sinéad Carew y Johann M Cherian

9 dic (Reuters) - El S&P 500 cayó el martes, ya que los inversores anticiparon que la Reserva Federal adoptaría un tono agresivo incluso si recorta las tasas de interés esta semana, mientras que JP Morgan frenó su avance después de que el mayor banco estadounidense advirtiera de fuertes gastos para 2026.

* La Fed inició el martes su reunión de política monetaria de dos días, en la que los operadores esperan un recorte de las tasas de un cuarto de punto porcentual, a pesar de que la inflación sigue estando por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central.

* Los responsables de política monetaria han enviado señales contradictorias sobre las perspectivas, con algunas advertencias de que las presiones sobre los precios podrían reacelerarse, mientras que otros se han mostrado más preocupados por la salud del mercado laboral.

* Y el informe del martes del Departamento de Trabajo no contribuyó mucho a aclarar las cosas, ya que las ofertas de empleo aumentaron ligeramente en octubre, pero la contratación siguió siendo moderada.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores ven ahora un 87% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos el miércoles.

* Según datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 6,19 puntos, o un 0,09%, a 6.840,32 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 30,58 puntos, o un 0,13%, a 23.577,24 puntos. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 174,82 puntos, o un 0,37%, a 47.564,50 puntos.

* Las acciones tecnológicas también cotizaron con altibajos el martes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que permitiría a Nvidia enviar procesadores H200, los segundos chips de IA más potentes, a China, pero que cobraría una tasa del 25% sobre esas exportaciones.

* Sin embargo, un artículo del Financial Times dijo que Pekín estaba dispuesto a limitar el acceso a esos chips.

(Reporte de Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Javier Leira)