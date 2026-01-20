Wall Street cae a su nivel más bajo en tres semanas por conflicto sobre Groenlandia

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

20 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el martes a mínimos de casi tres semanas, debido a las nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Europa en medio de una disputa por el control de Groenlandia.

* Los operadores estadounidenses regresaron de un festivo del lunes a una ola de aversión al riesgo que ya estaba en marcha, empujando al oro a nuevos máximos históricos, arrastrando a la baja a las bolsas de todo el mundo y dejando a los bonos del Tesoro estadounidense tambaleándose bajo una renovada presión vendedora.

* Trump dijo el sábado que aranceles de importación adicionales del 10% entrarían en vigor el 1 de febrero sobre los productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, todos ellos ya sujetos a aranceles impuestos por Estados Unidos.

* Los aranceles aumentarían al 25% el 1 de junio y continuarían hasta que se llegue a un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia, escribió Trump en una publicación en Truth Social. Los líderes de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, y Dinamarca han insistido en que la isla no está en venta.

* El índice de volatilidad CBOE, también conocido como el medidor del miedo de Wall Street, tocó un máximo de dos meses en 19,42 puntos.

* A las 1538 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 493,11 puntos, o un 1,00%, a 48.866,22 unidades, el índice S&P 500 perdía 76,14 puntos, o un 1,10%, a 6864,47 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 321,45 puntos, o un 1,37%, a 23.193,94 unidades.

* Los inversores se adentran en una semana repleta de datos de interés para el mercado, como la actualización del PIB estadounidense del tercer trimestre, las lecturas del PMI de enero y el informe sobre el gasto en consumo personal, que es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

* Netflix ganaba un 2,1%, tras cambiar a una oferta totalmente en efectivo por los activos de estudio y streaming de Warner Bros Discovery sin elevar la propuesta de US$82.700 millones.

* El gigante del streaming, que publicará sus resultados trimestrales tras el cierre de la sesión, era el único valor del grupo tecnológico de alta capitalización "Faang" (Meta, Apple, Amazon, Netflix y Google) que cotizaba en verde.

* De las 33 empresas del S&P 500 que habían presentado resultados hasta el viernes, el 84,8% superó las expectativas de los analistas, según datos recopilados por LSEG. (Reporte de Sruthi Shankar y Pranav Kashyap en Bengaluru; Edición de Krishna Chandra Eluri)