Wall street cae ante decepción por pronósticos de walmart y home depot

Por Johann M Cherian

21 feb (Reuters) - Los principales índices bursátiles de Wall Street caían más de un 1% el martes, ya que las sombrías previsiones de los minoristas Home Depot y Walmart se sumaron al temores a que la fuerte alza de tasas de interés y la elevada inflación estén pasando factura a la economía estadounidense.

* Home Depot Inc perdía un 5,4%, a mínimos de tres meses, después de que la primera cadena de mejoras para el hogar advirtió del debilitamiento de la demanda y emitió una sombría previsión de ganancias para 2023. Su rival Lowe's Cos Inc cedía un 4,8% a la espera de sus resultados la próxima semana.

* Walmart, la mayor minorista del mundo, bajaba un 0,2% después de que su previsión de utilidades para todo el año fue inferior a las estimaciones y presentó un sombrío panorama en el que una inflación de los alimentos superior a la esperada reduciría los márgenes de ganancias.

* "Walmart es un barómetro de la situación del consumidor y el hecho es que prevén que el consumidor puede estar llegando al punto de tener que retraerse", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B Riley Wealth.

* Diez de los 11 principales sectores del S&P 500 caían, y el índice de consumo discrecional retrocedía un 2,1%.

* El Promedio Industrial Dow Jones perdía 424,64 puntos, o un 1,26%, a 33.402,05unidades, mientras que el S&P 500 caía 47,46 puntos, o un 1,16%, a 4.031,63 unidades. El Nasdaq Composite descendía 165,27 puntos, o un 1,40%, a 11.622,00 unidades.

* Mientras, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía, presionando a los valores de crecimiento sensibles a las tasas de interés.

* Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Alphabet Inc, matriz de Google, perdían sobre el 1%.

* En un punto brillante, Meta Platforms Inc subía un 0,7% después de que la matriz de Facebook dijo que está probando un servicio de suscripción mensual llamado Meta Verified, que permitirá a los usuarios verificar sus cuentas usando una identificación del gobierno y obtener una insignia azul. (Reporte de Johann M Cherian y Medha Singh en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters