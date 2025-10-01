Wall Street cae ante el riesgo de que el cierre del Gobierno de EEUU retrase datos económicos

(.)

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

1 oct (Reuters) - Los principales índices bursátiles estadounidenses caían el miércoles, mientras los inversores digerían los débiles datos de nóminas privadas, al tiempo que el cierre del Gobierno federal amenaza con retrasar los datos económicos, aumentando la incertidumbre en torno a la próxima decisión del banco central.

* Los operadores aumentaron fuertemente las apuestas a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, después de que el Informe Nacional de Empleo ADP mostró que las nóminas privadas sufrieron la mayor caída en dos años y medio en septiembre.

* "ADP puede ser, por primera vez, un indicador más cercano del verdadero nivel de empleo", dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group. "Las políticas del Gobierno de Trump están tratando de trasladar gran parte del crecimiento del empleo del sector público al sector privado".

* A las 1453 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 21,49 puntos, o un 0,05%, a 46.376,40 unidades, el índice S&P 500 perdía 8,58 puntos, o un 0,13%, a 6679,69 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 18,28 puntos, o un 0,08%, a 22.641,72 unidades.

* Las acciones de servicios de comunicación del S&P 500 caían un 1,5%, arrastradas por las pérdidas de Meta Platforms y Alphabet, que cedían un 2,8% y un 1,1%, respectivamente. Los valores también lastraban al Nasdaq.

* El sector tecnológico del S&P 500 perdía un 0,4%, con Nvidia cediendo un 0,9%.

* El sector sanitario alcanzó un máximo de más de cinco meses y subía un 1,4%. Moderna y Regeneron ganaban más de un 6,3% y se situaban entre los valores más rentables del índice referencial.

* Aunque históricamente los cierres del Gobierno no han descarrilado a los mercados -el S&P 500 subió durante cada uno de los seis últimos cierres gubernamentales, según una nota de Deutsche Bank-, el actual coincide con altas valoraciones de las acciones y una confianza frágil.

* El informe de nóminas no agrícolas, cuya publicación estaba prevista para el viernes, probablemente se retrasará.

* Otro dato mostró que el sector manufacturero estadounidense se acercó a la recuperación en septiembre, aunque los nuevos pedidos y el empleo eran débiles.

* En el mercado bursátil, AES ganaba un 13,3%, superando al S&P 500 después de que el Financial Times informó el martes de que Global Infrastructure Partners, propiedad de BlackRock, estaba cerca de un acuerdo de US$38.000 millones para adquirir el grupo de servicios públicos. (Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)