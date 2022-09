Wall street cae ante la preocupación por el crecimiento que arrastra a las tecnológicas

Por Devik Jain y Ankika Biswas

22 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el jueves, en una tercera sesión consecutiva de pérdidas, ya que los inversores temen que el agresivo enfoque de la Reserva Federal de Estados Unidos para frenar la inflación pueda provocar una recesión. * Diez de los 11 principales sectores del S&P bajaban en las primeras operaciones, liderados por los industriales y los valores de consumo discrecional..

* En el S&P 500 y en el Nasdaq, las acciones de empresas tecnológicas y de crecimiento de alta capitalización como Apple Inc, Amazon.com Inc, Tesla Inc y Nvidia Corp caían entre un 1,0% y un 3,6%, cuando los rendimientos del Tesoro estadounidense de referencia alcanzaban un máximo de 11 años.

* El aumento de los rendimientos pesa especialmente en las valoraciones de las empresas del sector tecnológico, que dependen de ganancias futuras elevadas.

* El sector tecnológico del S&P 500 se ha desplomado más de un 27% en lo que va de año, en comparación con el descenso del 21% del índice S&P 500.

* "La subida de las tasas de interés impuesta ayer (miércoles) y el tono más agresivo de la Reserva Federal pesarán sobre las acciones en general y, probablemente, más sobre los sectores sensibles a las tasas", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research.

* "Definitivamente veo al mercado tanteando los mínimos de junio y hay una mayor probabilidad de nuevos mínimos, como indica la subida del rendimiento a dos años, y la ampliación de la inversión de la curva de rendimiento a dos y 10 años".

* El S&P 500 se encuentra ahora a un 3,3% de su mínimo de mediados de junio, su punto más débil del año.

* El banco central de Estados Unidos subió las tasas de interés en 75 puntos básicos el miércoles y apuntó a que su tipo oficial llegaría a un 4,4% a finales de año y alcanzaría un máximo del 4,6% a finales de 2023, una trayectoria más pronunciada y larga de lo que los mercados habían previsto.

El Promedio Industrial Dow Jones perdía 154,91 puntos, o 0,51%, a 30.028,87 unidades, mientras que el S&P 500 bajaba 29,33 puntos, o 0,77%, a 3.760,60. El Nasdaq Composite caía 126,41 puntos, o un 1,13%, a 11.093,79 unidades. (Reporte de Sruthi Shankar, Medha Singh, Devik Jain y Ankika Biswas en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)