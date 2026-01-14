Wall Street cae ante los resultados de los grandes bancos

Por Medha Singh y Pranav Kashyap

14 ene (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street caían por segundo día consecutivo, mientras los inversores analizan los resultados de Bank of America y Citigroup, en una sesión en la que los datos de ventas minoristas y precios de producción no contribuían a agitar las expectativas de recortes de las tasas de interés este año.

* A las 1434 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 83,68 puntos, o un 0,17%, a 49.108,31 unidades; el índice S&P 500 perdía 30,26 puntos, o un 0,43%, a 6.933,48 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 158,76 puntos, o un 0,68%, a 23.548,45 unidades. * Las acciones de Bank of America declinaban un 3,5% pese a que superó las estimaciones de beneficios trimestrales, mientras que Wells Fargo caía un 4,4% tras incumplir las expectativas de ingresos del cuarto trimestre. Citigroup descendía un 0,5% pese a registrar mayores ingresos. * Los directivos de JPMorgan advirtieron de que la propuesta de limitar las tasas de las tarjetas de crédito podría perjudicar a los consumidores y reducir la rentabilidad del sector financiero. * La debilidad de los valores bancarios se produce tras una subida del 25% en los últimos 12 meses. El sector restaba un 0,4% en la sesión. * "Los bancos han tenido un comienzo de año muy fuerte y los mercados se están tomando un poco de tiempo para digerir" los resultados, dijo Jake Johnston, de Advisors Asset Management. "Estamos viendo leves incumplimientos de algunas estimaciones, pero estos valores tuvieron un fuerte alza antes de estos informes, y no es raro ver un poco de retroceso".

* Más tarde en el día se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos haga públicos varios fallos, con importantes disputas pendientes como la legalidad de los aranceles globales del presidente Donald Trump.

* Los precios al productor en Estados Unidos igualaron las previsiones en noviembre, pero las ventas minoristas superaron las expectativas, tras los datos de un día antes que mostraron que los precios al consumidor de diciembre subieron según lo previsto.

(Editado en español por Carlos Serrano)