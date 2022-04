Wall street cae ante tono agresivo de la fed

(.)

Por Bansari Mayur Kamdar y Praveen Paramasivam

7 abr (Reuters) - El S&P 500 y el Dow Jones caían el jueves, en una sesión en la que las acciones de bancos, industria y aerolíneas lideraban los descensos por preocupaciones de que una política monetaria agresiva de la Reserva Federal pueda afectar el crecimiento económico.

* El Dow era el mayor perdedor entre los tres índices principales, presionado por Goldman Sachs, Honeywell International y Boeing.

* El Nasdaq, de fuerte componente tecnol√≥gico, se estabilizaba tras ceder casi un 4,5% en las √ļltimas dos sesiones. Las acciones de crecimiento l√≠deres se vieron afectadas esta semana despu√©s de que los comentarios de las autoridades de la Fed y las minutas de la reuni√≥n de marzo del banco central sugirieran una eliminaci√≥n r√°pida de las medidas de est√≠mulo implementadas durante la pandemia.

* Las minutas publicadas el miércoles mostraron que los funcionarios de la Fed "acordaron en general" recortar hasta 95.000 millones de dólares al mes de las tenencias de activos, incluso cuando la guerra en Ucrania atenuó el primer aumento de la tasa de interés en Estados Unidos desde 2018.

* "Realmente no hay nada que apoye a los mercados probablemente entre ahora y la temporada de ganancias", dijo Anastasia Amoroso, estratega jefe de inversiones de iCapital.

* El Promedio Industrial Dow Jones bajaba 217,37 puntos, o un 0,63%, a 34.279,14 unidades; el S&P 500 cedía 3,61 puntos, o un 0,08%, a 4.477,54 unidades; y el Nasdaq Composite subía 8,19 puntos, o un 0,06%, a 13.897 unidades.

* La mayoría de las acciones de crecimiento de megacapitalización cotizaban mixtas antes del mediodía en Nueva York, aunque Tesla Inc sumaba un 1,9% debido a los planes de realizar un evento para marcar la apertura de su fábrica de 1.100 millones de dólares en Texas.

* American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc y United Airlines Holdings Inc cedían entre un 2,8% y un 4%. Barclays advirtió que el alza en los precios del petróleo perjudicaría las ganancias del primer trimestre.

(Editado en espa√Īol por Manuel Far√≠as)