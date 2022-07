Wall street cae antes de minutas fed

(Actualiza cotizaciones)

Por Amruta Khandekar y Bansari Mayur Kamdar

6 jul (Reuters) - Wall Street caía el miércoles, mientras los inversores esperaban las minutas de la reunión de la Reserva Federal para evaluar la salud de la economía y el ritmo de las alzas de las tasas de interés para frenar la inflación.

* Tras una liquidación brutal en los mercados bursátiles mundiales en el primer semestre, los nerviosos inversionistas siguen de cerca las acciones del banco central cuando intentan evaluar el impacto de los aumentos agresivos de las tasas en el crecimiento global.

* Las autoridades de la Fed ya están presionando por aumentos más drásticos de las tasas de interés y la mayoría de los operadores tienen en cuenta otra alza de 75 puntos básicos a fines de julio.

* Eso pone de relieve las minutas de la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en junio, cuando se subió la tasa de política monetaria en tres cuartos de punto porcentual. Las minutas se publicarán a las 1800 GMT.

* El Promedio Industrial Dow Jones bajaba 55,94 puntos, o un 0,18%, a 30.911,88 unidades, mientras que el S&P 500 cedía puntos, o un 0,21%, a 3.823,21 unidades. El Nasdaq Composite perdía 25,13 puntos, o un 0,22%, a 11.297,11 unidades.

* Los valores defensivos como el sector sanitario, los productos básicos de consumo y los bienes raíces contrarrestaban la tendencia general del mercado.

* Uber Technologies Inc y DoorDash Inc ca√≠an un 4,2% y un 9,4%, respectivamente, despu√©s de que Amazon.com aceptara adquirir una participaci√≥n del 2% en Grubhub, el negocio estadounidense de entrega de alimentos de Just Eat Takeaway.com. (Reporte de Amruta Khandekar y Bansari Mayur Kamdar en Bangalore, Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)