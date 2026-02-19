Wall Street cae, arrastrado por Nvidia

Por Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit

19 feb (Reuters) - Wall Street cerró a la baja el jueves, con pérdidas en las empresas de capital privado y debilidad en Nvidia y Apple, mientras que las ganancias impulsadas por los beneficios en el sector industrial limitaron las caídas

Las empresas de capital privado cayeron después de que Blue Owl Capital decidiera vender US$1.400 millones en activos y congelar los reembolsos en uno de sus fondos para gestionar la deuda y devolver el capital

Nvidia y Apple también cayeron y se encontraron entre las empresas que más pesaron en el S&P 500

Las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial y las de megacapitalización se enfrentan a turbulencias en medio de la preocupación por las altas valoraciones y la escasa evidencia de que las importantes inversiones en IA estén impulsando el crecimiento de los ingresos y los beneficios

Sectores que van desde el software hasta el transporte por carretera se han visto afectados por la preocupación de que la rápida mejora de las herramientas de inteligencia artificial pueda alterar sus modelos de negocio

Walmart cayó después de que su nuevo director ejecutivo, John Furner, iniciara su mandato con una previsión fiscal conservadora para 2027, así como un plan de recompra de acciones por valor de US$30.000 millones

Deere & Co subió después de que el fabricante de maquinaria agrícola elevara su previsión de beneficios anuales y superara las estimaciones de resultados del primer trimestre

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 20,22 puntos, o un 0,28%, a 6.861,09 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 71,27 puntos, o un 0,31%, a 22.682,37 unidades. El Dow Jones cayó 273,79 puntos, o un 0,55%, a 49.388,87 unidades

(Reporte de Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit en Bangalore; Editado en Español por Manuel Farías y Javier Leira)