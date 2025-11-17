Wall Street cae con fuerza; mercado espera resultados de Nvidia y datos del Gobierno de EE. UU.

(Actualiza tras el cierre)

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 17 nov (Reuters) - Las acciones estadounidenses cayeron con fuerza el lunes, con el S&P 500 y el Nasdaq cerrando por debajo de un indicador técnico clave por primera vez desde abril, mientras los inversores se preparan para los resultados trimestrales de los minoristas y el gigante de los chips Nvidia, y también esperan el informe sobre el empleo en Estados Unidos de esta semana.

* Las pérdidas se aceleraron por la tarde, ya que los tres índices principales cotizaron por debajo de sus medias móviles de 50 días. Esta medición, que se sigue de cerca, se considera un indicador aproximado de la tendencia a medio plazo.

* La temporada de resultados trimestrales entra en su última etapa esta semana, aunque faltan las ganancias de los gigantes minoristas Walmart, Home Depot y Target.

* La semana pasada finalizó oficialmente el cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, por lo que en los próximos días se publicarán datos clave de las agencias gubernamentales.

* El jueves también se publicará el tan aplazado informe de empleo de septiembre, pero puede que no haga más que confirmar los anteriores sondeos privados que mostraban una ralentización del mercado laboral.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 61,44 puntos, o un 0,90%, a 6.672,67 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 189,01 puntos, o un 0,82%, a 22.710,70 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 554,34 puntos, o un 1,18%, a 46.592,91 puntos.

* Alphabet, matriz de Google, escaló para alcanzar un pico histórico después de que Berkshire Hathaway reveló una nueva participación de US$4.300 millones en la compañía y redujo aún más su participación en Apple. Las acciones de Apple caían un 0,9%.

* Los resultados de Nvidia, que se publicarán el miércoles tras el cierre de los mercados, pondrán a prueba la sostenibilidad del impresionante repunte que han experimentado este año los valores relacionados con la inteligencia artificial, ante la preocupación de algunos inversores por las elevadas valoraciones y los indicios de burbuja. Las acciones del fabricante de chips bajaron, lastrando al Nasdaq y al S&P 500.

* Dell Technologies cayó después de que Morgan Stanley realizó una doble rebaja en su calificación del fabricante de servidores de inteligencia artificial a "infraponderar" desde "sobreponderar".

(Editado en Español por Javier Leira)