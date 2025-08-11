Wall Street cae con los inversores pendientes de datos de inflación y comercio con China

Por Johann M Cherian, Sanchayaita Roy y Saeed Azhar

11 ago (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cerraron con bajas el lunes, mientras los inversores esperan con ansiedad los datos de inflación de esta semana para evaluar las perspectivas de las tasas de interés y observan la evolución del comercio entre Estados Unidos y China.

* Los inversores esperan que la reciente reorganización de la Reserva Federal de Estados Unidos y las señales de debilidad del mercado laboral lleven al banco central a adoptar una política monetaria expansiva, lo que ha sido en gran medida el motor del optimismo.

* El martes se publicará la inflación al consumo de julio y los inversores prevén que la Reserva Federal reducirá el costo de los préstamos en unos 60 puntos básicos de aquí a diciembre, según datos recopilados por LSEG.

* "Los mercados están pendientes de las tasas, así que cualquier cosa relacionada con la inflación moverá los mercados esta semana", dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group.

* "Todo gira en torno a tres recortes de tasas frente a dos en este momento", agregó.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 15,13 puntos, o un 0,24%, para terminar en 6374,32 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 62,99 puntos, o un 0,29%, a 21.388,60. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 193,29 puntos, o un 0,44%, a 43.982,32 unidades.

* Los gigantes de los semiconductores Nvidia y Advanced Micro Devices se mostraron volátiles en la sesión.

* Un funcionario estadounidense dijo a Reuters que las empresas acordaron dar al Gobierno estadounidense el 15% de los ingresos por las ventas de sus chips avanzados a China. (Editado en español por Carlos Serrano)