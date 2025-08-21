Wall Street cae con simposio de Jackson Hole en el punto de mira; acciones de Walmart declinan

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

21 ago (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el jueves, mientras los inversores esperan pistas sobre la política monetaria en la conferencia de la Reserva Federal en Jackson Hole, en una sesión en la que los resultados trimestrales de Walmart no ayudaban a impulsar el sentimiento.

A las 1404 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 119,3 puntos, o un 0,27%, a 44.817,87 unidades; el índice S&P 500 perdía 13,98 puntos, o un 0,22%, a 6381,8 unidades; y el Nasdaq Composite descendía 48,09 puntos, o un 0,23%, a 21.124,77 unidades.

Walmart elevó sus ventas y beneficios del año fiscal, impulsado por la fuerte demanda de los compradores de todos los niveles de ingresos, pero incumplió las expectativas de beneficios trimestrales y señaló mayores costos derivados de los aranceles.

Las acciones del minorista restaban un 4,3%, presionando al sector de bienes de consumo básico, que declinaba un 0,9%.

"Los resultados fueron en realidad bastante buenos (...) Sólo creo que están aterrizando en un mercado que ha adoptado un tono de aversión al riesgo esta semana", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B Riley Wealth.

Los informes presentados esta semana por minoristas como Target y Home Depot ofrecieron un panorama desigual, mientras que los valores relacionados con la tecnología, como Meta, Amazon.com y Advanced Micro Devices se desplomaron.

La oleada de ventas puso de manifiesto el temor de los inversores a que la renta variable, que se ha disparado desde los mínimos de abril, esté ahora sobrevalorada, mientras que la creciente injerencia de Washington en el sector también ha hecho saltar las alarmas.

Los operadores estarán atentos ahora al simposio anual de la Fed, donde el presidente de la institución, Jerome Powell, tiene previsto hablar el viernes.

(Editado en español por Carlos Serrano)