Wall Street cae debido a baja de acciones tecnológicas y bancarias

Por Caroline Valetkevitch

14 de enero (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron el miércoles, liderados por un descenso del Nasdaq, con las acciones tecnológicas a la baja ya que los inversores se movieron hacia áreas más defensivas, mientras que los papeles bancarios extendieron sus recientes pérdidas.

* El índice bancario S&P 500 bajó, con las acciones de Wells Fargo cayendo bruscamente después de que la empresa incumpliera las expectativas de beneficios del cuarto trimestre.

* Los papeles de Citigroup y Bank of America también cayeron incluso después de que las empresas superaran las estimaciones de Wall Street sobre beneficios del cuarto trimestre.

* Los valores financieros, que subieron con fuerza en 2025, han caído esta semana en un contexto de preocupación por el tope propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

* Los directivos de JPMorgan advirtieron que la propuesta podría perjudicar a los consumidores y reducir la rentabilidad del sector financiero.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 36,71 puntos, o un 0,53%, a 6.927,03 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 228,69 puntos, o un 0,96%, a 23.481,19 unidades. El Dow Jones cayó 33,37 puntos, o un 0,07%, a 49.158,62 puntos.

* Las acciones de Broadcom, Palo Alto Networks y Fortinet bajaron después de que un reporte de Reuters dijera que las autoridades chinas han ordenado a las empresas nacionales que dejen de utilizar software de ciberseguridad fabricado por aproximadamente una docena de empresas estadounidenses e israelíes.

* Los precios al productor en Estados Unidos igualaron las previsiones en noviembre, pero las ventas minoristas superaron las expectativas, tras los datos de un día antes que mostraron que los precios al consumidor de diciembre subieron según lo previsto.

* La Corte Suprema de Estados Unidos emitió tres decisiones el miércoles, pero no decidió acerca de la disputa estrechamente vigilada sobre la legalidad de los aranceles globales del presidente Donald Trump. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)