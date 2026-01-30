Wall Street cae después de que Trump nomina a Warsh para suceder a Powell en la Fed

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

30 ene (Reuters) - Las acciones estadounidenses caían el viernes después de que el presidente Donald Trump nominara al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense, un candidato al que muchos inversores consideran una elección de línea dura frente a la inflación

* Los inversores esperan que Warsh apoye la bajada de las tasas de interés, pero sin llegar a una política monetaria mucho más expansiva como la asociada a algunos de los otros posibles candidatos. Su nombramiento debe ser confirmado por el Senado

* En tanto, los precios al productor aumentaron más de lo esperado en diciembre, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses

* Los inversores siguieron apostando por al menos dos recortes de tasas de interés de 25 puntos básicos antes de que finalice 2026. El banco central mantuvo los tipos sin cambios a principios de esta semana, deteniendo el ciclo de rebajas que ha respaldado a las acciones estadounidenses

* Los futuros cayeron durante la sesión en Asia, mientras que el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el jueves tras informaciones de medios de comunicación de que la Casa Blanca se estaba preparando para que Trump nombrara a Warsh como próximo presidente de la Fed

* A las 15:21 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 133,12 puntos, o un 0,27%, a 48.938,44 unidades, el índice S&P 500 perdía 14,27 puntos, o un 0,20%, a 6.954,74 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 58,48 puntos, o un 0,25%, a 23.626,64 unidades

* El índice Russell 2000 de pequeña capitalización, más sensible a las tasas de interés, caía un 0,3%. El índice de volatilidad del CBOE, el "indicador del miedo" de Wall Street, subía 0,32 puntos, a 17,2

* Con la publicación de los resultados empresariales en marcha, Microsoft registró su peor día desde marzo de 2020 después de que sus ingresos por servicios en la nube no lograran impresionar, lo que provocó una amplia venta de valores tecnológicos en Wall Street el jueves. Sus acciones cayeron un 0,1%

* Apple caía un 1,8%. El fabricante del iPhone pronosticó un crecimiento de los ingresos superior al esperado, de hasta un 16% para el trimestre de marzo, pero advirtió que el aumento de los precios de los chips de memoria había comenzado a ejercer presión sobre la rentabilidad

* De las 133 empresas del S&P 500 que han presentado sus resultados hasta ahora, alrededor del 74% superó las expectativas de los analistas, según datos de LSEG publicados el jueves

* Las acciones de Chevron subían un 1% después de que la petrolera anunció unos beneficios en el cuarto trimestre superiores a las expectativas, mientras que las acciones de Exxon Mobil caían un 1% a pesar de superar las estimaciones de Wall Street. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bangalore; edición de Shinjini Ganguli y Arun Koyyur. Editado en Español por Ricardo Figueroa)