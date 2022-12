Wall street cae en jornada errática por crecientes preocupaciones sobre recesión

(.)

Por David French

7 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cerraron con bajas el miércoles, después de una sesión agitada en la que los inversores lucharon por captar una dirección clara mientras sopesaban cómo el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal podría afectar a las empresas estadounidenses.

* El índice de referencia S&P 500 cayó por quinta sesión consecutiva, mientras que el Nasdaq terminó en rojo por cuarta vez seguida.

* El Nasdaq se vio arrastrado por una caída en Apple Inc. tras un recorte del objetivo de envíos de iPhones por parte de Morgan Stanley y un descenso en Tesla Inc ante as preocupaciones por la pérdida de producción.

* Los mercados también se han visto sacudidos por comentarios pesimistas de altos ejecutivos de Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp indicando el martes que probablemente se avecinaba una recesión de leve a pronunciada.

* Los temores de que el banco central de Estados Unidos se ciña a un ciclo más prolongado de alzas de tipos se han intensificado a raíz de informes sólidos sobre el empleo y el sector servicios.

* "El mercado está tratando de equilibrar los vientos en contra y los vientos de cola y esto está causando cierta confusión", dijo Craig Erlam, analista senior de mercado de OANDA.

* El índice de volatilidad CBOE , también conocido como el indicador de miedo de Wall Street, subió a un máximo de dos semanas antes de retroceder levemente.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 6,63 puntos, o un 0,17%, para cerrar en 3.934,63 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 54,77 puntos, o 0,50%, a 10.960,12 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 8,30 puntos, o un 0,02%, a 33.588,04 unidades. (Reporte de Shubham Batra, Ankika Biswas, Johann M Cherian y Shashwat Chauhan en Bengaluru y David French en Nueva York. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters