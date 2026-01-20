Wall Street cae en medio de conflicto sobre Groenlandia

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

20 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron el martes, debido a las nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Europa en medio de una disputa por el control de Groenlandia.

* La ola de aversión al riesgo empujó al oro a máximos históricos, arrastró a la baja a las bolsas de todo el mundo y dejó a los bonos del Tesoro estadounidense tambaleándose bajo una renovada presión vendedora.

* Trump dijo el sábado que aranceles de importación adicionales del 10% entrarían en vigor el 1 de febrero sobre los productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, todos ellos ya sujetos a aranceles impuestos por Estados Unidos.

* Los aranceles aumentarían al 25% el 1 de junio y continuarían hasta que se llegue a un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia, escribió Trump en una publicación en Truth Social. Los líderes de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, y Dinamarca han insistido en que la isla no está en venta.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 143,12 puntos, o un 2,04%, a 6.798,48 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 559,44 puntos, o un 2,38%, a 22.955,94 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 869,18 puntos, o un 1,76%, a 48.490,15 unidades.

* El índice de volatilidad CBOE, también conocido como el medidor del miedo de Wall Street, se disparó a máximos de dos meses.

* Los inversores se adentran en una semana repleta de datos de interés para el mercado, como la actualización del PIB estadounidense del tercer trimestre, las lecturas del PMI de enero y el informe sobre el gasto en consumo personal, que es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. (Reporte de Sruthi Shankar y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)