Wall Street cae en medio de incertidumbre arancelaria

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 2 sep (Reuters) - Wall Street cayó el martes, con los inversores sopesando la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump luego de que una corte federal de apelaciones declarara que la mayoría son ilegales.

* Una corte de apelaciones estadounidense dictaminó en un fallo dividido el viernes que la mayoría de los aranceles de Trump son ilegales, pero permitió que los gravámenes sigan en vigor hasta el 14 de octubre.

* El presidente Donald Trump dijo el martes que su Gobierno pedirá a la Corte Suprema un fallo acelerado sobre los aranceles.

* Los principales índices bursátiles recuperaron algo de terreno y cerraron por encima de sus peores niveles del día.

* El índice de volatilidad del mercado CBOE subió.

* "Si la Corte Suprema dictamina que los aranceles son ilegales, el Gobierno tendrá que devolver todo ese dinero (...) si hay más deuda, los rendimientos subirán más, lo que significa más problemas para el mercado", dijo Robert Pavlik, de Dakota Wealth.

* Los índices recortaron algunos descensos después de que el Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su PMI manufacturero subió a 48,7 en agosto, frente a los 48 de julio.

* El Promedio Industrial Dow Jones cayó 256,02 puntos, o un 0,56%, a 45.288,86 unidades; el índice S&P 500 perdió 45,31 puntos, o un 0,7%, a 6414,95 unidades; y el Nasdaq Composite restó 176,70 puntos, o un 0,8%, a 21.278,86 unidades.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)