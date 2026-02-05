Wall Street cae, en medio de preocupaciones sobre la IA

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

5 feb (Reuters) - Wall Street cayó el jueves, con el Nasdaq en su nivel más bajo desde noviembre por las pérdidas de Microsoft, Amazon y otros pesos pesados tecnológicos después de que Alphabet anunciara que podría duplicar el gasto de capital en IA en la carrera por dominar la tecnología emergente.

* Las acciones de la matriz de Google caían un 2,6% después de que Alphabet anunció que duplicaría su gasto de capital este año, lo que supone otro impulso agresivo para reforzar su posición en la carrera por la inteligencia artificial.

* Amazon cayó antes de publicar sus resultados trimestrales tras el cierre de la sesión. Los inversores se centrarán en los planes de gasto adicional del gigante de la computación en la nube para construir centros de datos de IA.

* Las acciones del fabricante de chips Nvidia, que se beneficiará del aumento del gasto de la industria en IA, también bajaron.

* En los últimos meses, los inversores se han vuelto más cautelosos con respecto al elevado gasto en IA, a la espera de señales más claras de que esas inversiones están realmente impulsando los ingresos y los beneficios.

* Las acciones de software y servicios de datos, incluidas ServiceNow y Salesforce, siguieron cayendo, tras una fuerte baja a principios de esta semana por el temor a que las herramientas de inteligencia artificial, en rápido avance, estén mermando la demanda de los software tradicionales.

* El índice S&P 500 de software y servicios cayó, registrando su séptimo descenso consecutivo.

* Qualcomm cayó tras pronosticar unos ingresos y beneficios para el segundo trimestre por debajo de las estimaciones.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 82,73 puntos, o un 1,20%, a 6.799,99 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 360,33 puntos, o un 1,57%, a 22.544,25 unidades. El Dow Jones cayó 603,79 puntos, o un 1,19%, a 48.897,51 unidades.

* Snap superó las estimaciones de ingresos del cuarto trimestre, pero sus acciones bajaron.

(Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bangalore; editado en español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)