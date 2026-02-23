Wall Street cae fuertemente por ansiedad por la IA e incertidumbre sobre los aranceles

Por Shashwat Chauhan y Stephen Culp

NUEVA YORK, 23 feb (Reuters) - Las acciones de Wall Street se desplomaron el lunes, porque los inversores huyeron de las acciones de más alto riesgo ante el persistente temor que generan las perturbaciones relacionadas con la inteligencia artificial y las repercusiones de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del viernes sobre aranceles

* Una amplia ola de ventas provocó que los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraran con una baja superior al 1% * El apetito por el riesgo se vio frenado por una combinación de temor a las consecuencias del advenimiento de la inteligencia artificial y las declaraciones erráticas de Trump sobre la política comercial, que avivaron la volatilidad del mercado durante el primer año del segundo mandato del presidente

* Las acciones financieras y las empresas relacionadas con el software tuvieron un rendimiento inferior al del mercado en general

* "La cuestión sobre la IA es doble: ¿cuánto va a costar y a quiénes va a afectar?", dijo Tom Hainlin, estratega de inversiones nacional de U.S. Bank Wealth Management en Mineápolis. "Se ha visto cómo el mercado reacciona a las noticias: primero se vende y luego se evalúa"

* La Corte Suprema, en una sentencia de 6 a 3 del viernes, anuló la mayoría de los aranceles que Trump impuso el año pasado, al considerar que la ley de emergencia en la que se basó no permitía la imposición de gravámenes

* Utilizando una ley diferente, Trump anunció primero un arancel global del 10%, y luego lo elevó al 15%, que podría durar cinco meses mientras la Administración busca soluciones más duraderas. Trump renovó el lunes su crítica a la Corte Suprema, prometiendo recurrir a otras facultades arancelarias y licencias, pero sin dar detalles

* "La decisión de la Corte Suprema no fue inesperada", añadió Hainlin. "Pero si se suman todas las incertidumbres, la tensa situación geopolítica en Oriente Medio, la incertidumbre arancelaria y el posible desplazamiento por la inteligencia artificial, eso lleva a los inversores a una amplia reevaluación del riesgo"

* Según los datos preliminares, el S&P 500 perdió 70,31 puntos, o un 1,02%, a 6.839,20 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó 251,46 puntos, o un 1,1%, a 22.634,61 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 810,81 puntos, o un 1,65%, a 48.815,16

* Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el financiero fue el que más bajó, mientras que el de productos básicos de consumo, el que más subió. (Reporte de Shashwat Chauhan y Ragini Mathur en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías)