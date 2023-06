Wall street cae, inversores siguen de cerca eventos en rusia y panorama tasas fed

(Actualiza con n√ļmeros de cierre)

Por Sruthi Shankar y Johann M Cherian

26 jun (Reuters) -

Los índices Nasdaq y el S&P 500 cerraron a la baja el lunes, ya que los inversores en Wall Street desconfiaron de negocios más arriesgados después de la frustrada rebelión contra el Gobierno del fin de semana en Rusia.

* Los inversores no estaban seguros de las implicaciones de la rebelión de los mercenarios rusos, que plantearon dudas sobre el futuro del presidente Vladimir Putin.

* Si bien Putin agradeció el lunes a los combatientes y comandantes mercenarios que se retiraron para evitar un derramamiento de sangre, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que la situación en Rusia sigue siendo incierta.

* Las acciones vinculadas al crecimiento pesaron más en los principales índices, con Meta Platforms Inc, Alphabet Inc y Tesla Inc cayendo bruscamente.

* La semana pasada, las acciones estadounidenses se desplomaron despu√©s de un repunte reciente, y el Nasdaq, compuesto por importantes empresas de tecnolog√≠a, rompi√≥ su racha ganadora de ocho semanas despu√©s de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se√Īal√≥ que podr√≠a haber m√°s aumentos de las tasas de inter√©s en el futuro.

* "Parece que todavía no se todo despejado", dijo Carol Schleif, directora de inversiones de BMO en Mineápolis. "Nadie sabe cómo será la estructura de poder definitiva en Rusia".

* "Los operadores están teniendo dificultades hoy para determinar si quieren ser ofensivos o defensivos, por lo que tienen un pie en ambos campos. No saben en qué dirección se moverá el mercado", dijo.

* Pero el sector energético del S&P 500 ganó tras un alza de los precios del petróleo, mientras los inversores equilibraban las preocupaciones sobre el crecimiento de la demanda mundial frente a las próximas interrupciones del suministro que podrían verse exacerbadas por la inestabilidad política en Rusia.

* Esta semana se espera una gran cantidad de datos económicos que incluyen un indicador clave de inflación, bienes duraderos y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, así como un discurso de Powell que podría arrojar luz sobre los planes de aumentos de tasas de la Fed.

* La mayor√≠a de los responsables de pol√≠tica monetaria ven al menos dos aumentos m√°s de las tasas de un cuarto de punto para fines de este a√Īo, aunque los operadores esperan un alza m√°s en julio y estiman que el banco central dejar√° las tasas estables hasta fines de 2023, seg√ļn la herramienta Fedwatch de CMEGroup.

* Al cierre preliminar, el promedio industrial Dow Jones cayó 1,78 puntos, o un 0,01%, a 33.725,65 unidades; mientras que el S&P 500 cedió 19,05 puntos, o un 0,44%, a 4.329,28 unidades; y el índice Nasdaq Composite perdió 146,19 puntos, o un 1,08%, a 13.346,33 unidades.

