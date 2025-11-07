Wall Street cae, lastrado por preocupaciones sobre la economía y las valoraciones tecnológicas

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

7 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street ampliaban sus pérdidas a una segunda sesión el viernes y se encaminaban hacia descensos semanales, ya que la preocupación por la economía y las altísimas valoraciones del sector tecnológico agriaban el ánimo.

* A las 1501 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 138,5 puntos, o un 0,3%, a 46.773,8 unidades; el índice S&P 500 perdía 46,63 puntos, o un 0,69%, a 6.673,69 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 278,31 puntos, o un 1,21%, a 22.775,68 unidades.

* El Nasdaq perdió casi un 2% el jueves, después de que varios directivos de Wall Street advirtieron a principios de semana de que podría producirse una corrección del mercado. El S&P y el Dow registran sus mayores pérdidas semanales en cuatro semanas, mientras que el Nasdaq está a punto de sellar su peor resultado semanal desde marzo.

* "Continúa la preocupación por un posible retroceso (...) es la tradicional debilidad de principios de noviembre desencadenada por las elevadas valoraciones y el agotamiento de los catalizadores para apoyar o impulsar el mercado", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research.

* El optimismo en torno a la inteligencia artificial ha impulsado a los mercados a máximos históricos este año, pero la preocupación por la monetización de la tecnología y el gasto circular en el sector han frenado el entusiasmo por los valores estadounidenses en los últimos días.

* Valores tecnológicos como Nvidia y Broadcom caían un 2,8% y un 2,2%, respectivamente. El sector de la tecnología de la información y el índice más amplio de semiconductores se encaminan a sus mayores desplomes semanales en siete meses.

* El índice de volatilidad CBOE, el índice del miedo de Wall Street, alcanzó su nivel más alto en más de dos semanas.

* Los accionistas de Tesla aprobaron el mayor paquete salarial de la historia para su presidente ejecutivo, Elon Musk. Las acciones perdían un 3,3%, en línea con el sentimiento general del mercado, y lastraban al sector de consumo discrecional.

(Editado en español por Carlos Serrano)