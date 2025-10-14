Wall Street cae lastrado por tensiones entre EE.UU. y China y resultados de bancos

Por Sukriti Gupta y Twesha Dikshit

14 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el martes debido a la renovada preocupación por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, mientras los inversores analizaban los resultados de los grandes bancos estadounidenses, que iniciaron la temporada de reportes del tercer trimestre.

* Los activos gestionados por BlackRock alcanzaron la cifra récord de US$13,46 billones y JPMorgan Chase elevó su previsión de ingresos netos por intereses para todo el año, tras superar las expectativas de ganancias para el tercer trimestre. Las acciones de BlackRock subían un 0,7%, mientras que las de JPMorgan perdían un 4,1%.

* Goldman Sachs caía un 4,6% pese a superar las expectativas de utilidades trimestrales. Citigroup cedía un 0,9% y Wells Fargo subía un 2,9% tras superar las estimaciones de beneficios del tercer trimestre.

* El índice bancario del S&P 500, que ha superado al referencial S&P 500 este año, caía un 1,4% a pesar de los buenos resultados de los principales prestamistas.

* "Lo más importante no son los beneficios en sí, que en gran medida fueron mejores en todos los sectores, sino que todos ellos están cotizando en máximos históricos o cerca de ellos", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B Riley Wealth, sobre por qué las acciones de muchos prestamistas bajaban a pesar de los buenos resultados trimestrales.

* La atención de los inversores también se centrará en un discurso más tarde en el día del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

* A las 1456 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 95,95 puntos, o un 0,21%, a 45.971,63 unidades; el S&P 500 perdía 39,87 puntos, o un 0,60%, a 6614,60 unidades; y el Nasdaq Composite bajaba 252,43 puntos, o un 1,11%, a 22.442,18 unidades.

* El sector tecnológico del S&P 500 cedía un 1,8%. Nvidia caía un 3,5%. Broadcom se desplomaba un 4,2% un día después de subir casi un 10% gracias a su asociación con OpenAI.

* El martes, Washington y Pekín empezaron a cobrar tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo, después de que la amenaza de Trump de imponer aranceles adicionales del 100% a los productos chinos por los controles de Pekín a la exportación de tierras raras hizo caer el viernes a los principales índices de Wall Street desde sus niveles récord. (Reporte de Sukriti Gupta y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)