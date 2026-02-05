Wall Street cae mientras inversores asimilan los planes de inversión de Alphabet

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

5 feb (Reuters) - El S&P 500 caía a mínimos de casi dos semanas y el Nasdaq se hundía hasta su nivel más bajo en más de dos meses el jueves, ya que el sector de la inteligencia artificial volvía a sufrir presiones, después de que los planes de gasto de Alphabet y las previsiones pesimistas de Qualcomm inquietaron a los inversores.

* Las acciones de la matriz de Google caían un 2,6% después de que Alphabet anunció que duplicaría su gasto de capital este año, lo que supone otro impulso agresivo para reforzar su posición en la carrera por la IA.

* Otras acciones de megacapitalización también se veían sometidas a presión, con Microsoft y Tesla perdiendo alrededor de un 2% cada una.

* El mercado espera que las grandes tecnológicas inviertan colectivamente más de 500.000 millones de dólares en IA este año, lo que ahonda la preocupación de los inversores sobre las altas valoraciones y el rendimiento de la inversión.

* A las 1547 GMT, el índice S&P 500 perdía 95,36 puntos, o un 1,39%, a 6.787,36 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 391,52 puntos, o un 1,71%, a 22.513,05 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 643,71 puntos, o un 1,30%, a 48.857,59 unidades.

* Las acciones de software y servicios de datos, incluidas ServiceNow y Salesforce, seguían cayendo, tras una fuerte baja a principios de esta semana por el temor a que las herramientas de inteligencia artificial, en rápido avance, estén mermando la demanda de los software tradicionales.

* El índice S&P 500 de software y servicios caía un 2%, registrando su séptimo descenso consecutiva y borrando aproximadamente 830.000 millones de dólares en valor de mercado desde el 28 de enero.

* Amazon bajaba un 3,5% antes de la publicación de sus resultados, prevista para después del cierre del mercado, y es probable que los operadores también examinen sus planes de inversión.

* Después de Amazon, todas las miradas se centrarán en Nvidia, la última de los "Siete Magníficos" que presentará sus resultados. La publicación de sus resultados está prevista para el 25 de febrero. Las acciones de la empresa subían ligeramente.

* Qualcomm caía alrededor de un 8,2% tras pronosticar unos ingresos y beneficios para el segundo trimestre por debajo de las estimaciones.

* En medio de un pesimismo generalizado, la plata y el oro volvían a caer, con el metal blanco desplomándose casi un 13%, luego de repuntar en los últimos días tras una fuerte caída. El bitcóin caía a menos de 67.000 dólares. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bangalore; edición de Shinjini Ganguli y Anil D'Silva; editado en español por Ricardo Figueroa)