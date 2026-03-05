Wall Street cae mientras inversores evalúan riesgos de la guerra en Oriente Medio
Por Johann M Cherian y Ragini Mathur
5 mar (Reuters) - Wall Street cerró a la baja el jueves, con el conflicto en Oriente Medio ya en su sexto día, lo que provocó un aumento de los precios del petróleo y avivó las preocupaciones sobre la inflación y la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.
La expansión del conflicto a más países alimentó los temores de una interrupción en el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el suministro energético, donde las amenazas de misiles y drones han reducido drásticamente el tráfico de petroleros.
Esto elevó los precios del crudo estadounidense alrededor de un 8,% 81 dólares por barril, el nivel más alto desde julio de 2024. El Brent subió un 4,9% a 85,41 dólares.
A los operadores les preocupa que una interrupción prolongada pueda alimentar la inflación y ralentizar el crecimiento económico.
Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 39,37 puntos, o un 0,57%, a 6.830,13 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 58,18 puntos, o un 0,25%, a 22.749,31 unidades. El Dow Jones cayó 790,63 puntos, o un 1,62%, a 47.948,78 puntos.
El S&P 500, sigue el rendimiento de las principales empresas estadounidenses de los sectores industrial, de materiales y sanitario, lideraron las caídas. El subsector de las aerolíneas de pasajeros se desplomó.
Las pérdidas se vieron limitadas por las buenas previsiones del diseñador de chips Broadcom, que pronosticó que sus ingresos por chips de inteligencia artificial superarían los 100.000 millones de dólares el próximo año. Sus acciones subieron un 3,2%.
Con la guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán en pleno apogeo, Wall Street ha superado esta semana a sus homólogos europeos y asiáticos, ayudado principalmente por las acciones tecnológicas, que fueron las más afectadas por la venta masiva de febrero.
Cualquier indicio de que los precios del crudo podrían alcanzar los 100 dólares por barril sería preocupante, y los inversores estaban atentos a las noticias que indicaran que el conflicto podría estar llegando a su fin.
Las caídas de valores financieros como JPMorgan Chase y Goldman Sachs también lastraron al índice Dow Jones. (Editado en español por Javier Leira)