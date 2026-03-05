Wall street cae mientras inversores evalúan riesgos de la guerra en oriente medio

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

5 mar (Reuters) - Wall Street cerró a la baja el jueves, con ‌el conflicto en ‌Oriente ⁠Medio ya en su sexto día, lo que provocó un aumento de los precios del petróleo y avivó las preocupaciones sobre ​la inflación ⁠y ⁠la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

La expansión ​del conflicto a más países alimentó los temores de una interrupción en ‌el estrecho de Ormuz, un punto crítico para ​el suministro energético, donde las ​amenazas de misiles y drones han reducido drásticamente el tráfico de petroleros.

Esto elevó los precios del crudo estadounidense alrededor de un 8,% 81 dólares por barril, el nivel más alto desde julio de 2024. El Brent subió un 4,9% a 85,41 dólares.

A ​los operadores les preocupa que una interrupción prolongada pueda alimentar la inflación y ralentizar el crecimiento económico.

Según los ⁠datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 39,37 puntos, o un 0,57%, a 6.830,13 puntos; ‌mientras que el Nasdaq Composite perdió 58,18 puntos, o un 0,25%, a 22.749,31 unidades. El Dow Jones cayó 790,63 puntos, o un 1,62%, a 47.948,78 puntos.

El S&P 500, sigue el rendimiento de las principales empresas estadounidenses de los sectores industrial, de materiales y sanitario, lideraron las caídas. El subsector de las aerolíneas de pasajeros se ‌desplomó.

Las pérdidas se vieron limitadas por las buenas previsiones del diseñador de chips Broadcom, ⁠que pronosticó que sus ingresos por chips de inteligencia artificial superarían ‌los 100.000 millones de dólares el próximo año. Sus acciones subieron un ⁠3,2%.

Con la guerra aérea entre Estados Unidos e ⁠Israel contra Irán en pleno apogeo, Wall Street ha superado esta semana a sus homólogos europeos y asiáticos, ayudado principalmente por las acciones tecnológicas, que fueron las más afectadas por la venta masiva de febrero.

Cualquier indicio de que los precios ‌del crudo podrían alcanzar los 100 ​dólares por barril sería preocupante, y los inversores estaban atentos a las noticias que indicaran que el conflicto podría estar llegando a su fin.

Las caídas de valores financieros como JPMorgan Chase y Goldman ‌Sachs también lastraron al índice Dow Jones. (Editado en español por Javier Leira)